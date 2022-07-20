Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteği ve göğüs dekoltesiyle olay yarattı

Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Sibil Çetinkaya, cesur pozlarını sergilemeye devam ediyor. Her fırsatta güzelliğini ön plana çıkaran pozlar veren fenomen isim, son olarak süper mini eteği ve göğüs dekolteli ayna pozlarıyla dikkat çekti.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Her fırsatta takipçilerine Instagram hesabından yeni bir pozunu paylaşan Sibil Çetinkaya, son olarak süper mini etekli pozlarıyla adeta büyüledi.

Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, derin göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

Tatiline dolu dizgin devam eden güzel fenomen, her paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

28 yaşındaki güzel fenomen paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Oyunculuk eğitimi de almış olan Çetinkaya, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.



