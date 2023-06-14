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Fenomen Sude Benli'ye taciz şoku! Gecenin geç saatinde aldığı mesajlar...

14.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sude Benli'nin tanımadığı bir numaradan aranarak taciz edildiği iddia edildi. Yabancı numaradan arayan kişinin kim olduğunu merak eden Benli, "Yarın seni alayım tanırsın" mesajının ardından korku dolu anlar yaşadı ve soluğu savcılıkta aldı.

Fenomen Sude Benli'ye taciz şoku! Gecenin geç saatinde aldığı mesajlar...

Ünlü fenomen Sude Benli'nin geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşadığı ortaya çıktı. Tanımadığı bir numaradan aranan Benli, arayanın kim olduğunu öğrenmek için "Kimsiniz" diye mesaj gönderdi. Numaranın sahibinden gelen yanıt Benli'yi oldukça korkuttu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi. Genç fenomenin sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti.

Fenomen Sude Benli kapak

Genç fenomen kendisini arayan kişinin numarasını engelledi ancak şahıs bu kez istesen beni şikâyet edebilirsin diyerek 'Sude sağa sola aratma bana yaz' mesajını gönderdi.

Fenomen Sude Benli 1

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aldığı mesajlar karşısında korku dolu anlar yaşayan genç fenomen şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kendisini defalarca arayan ve kimliğini söylemekten kaçınan kişinin gece yarısı cinsel tacizde bulunduğunu ve huzur, sükununu bozduğunu belirtti.

Fenomen Sude Benli 2

Benli, şüpheli şahsın kimliğinin belirlenmesini talep ederek şahısın cezalandırılmasını da istedi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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