Fenomen Sude Benli'ye taciz şoku! Gecenin geç saatinde aldığı mesajlar...

Ünlü fenomen Sude Benli'nin geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşadığı ortaya çıktı. Tanımadığı bir numaradan aranan Benli, arayanın kim olduğunu öğrenmek için "Kimsiniz" diye mesaj gönderdi. Numaranın sahibinden gelen yanıt Benli'yi oldukça korkuttu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi. Genç fenomenin sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti.

Genç fenomen kendisini arayan kişinin numarasını engelledi ancak şahıs bu kez istesen beni şikâyet edebilirsin diyerek 'Sude sağa sola aratma bana yaz' mesajını gönderdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aldığı mesajlar karşısında korku dolu anlar yaşayan genç fenomen şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kendisini defalarca arayan ve kimliğini söylemekten kaçınan kişinin gece yarısı cinsel tacizde bulunduğunu ve huzur, sükununu bozduğunu belirtti.

Benli, şüpheli şahsın kimliğinin belirlenmesini talep ederek şahısın cezalandırılmasını da istedi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.