Fenomen sunucu Kadir Ezildi'nin acı günü! Bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Fox Tv’de gündüz kuşağında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi’nin dedesi İsmet Kaplan’dan üzücü haber geldi.
Ezildi’nin dedesi İsmet Kaplan yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Merhumun cenazesinin bugün kalkacağı öğrenildi. Ezildi, geçtiğimiz yıl annenanesi Gülhanım Kaplan'ın vefatıyla sarsılmıştı.
CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından cenaze bilgilerini paylaşan ünlü sunucu paylaşımında şunları belirtti:
“Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Maltepe Mimar Sinan Camisi'nden kaldırılacaktır.” Ezildi’nin dedesinin ölüm neden ise paylaşılmadı.