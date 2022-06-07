Fenomen Yaren Alaca bikinisiyle sere serpe poz verdi!

Renkli paylaşımları ve YouTube platformu için çektiği yaşam tarzı içerikli videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen Yaren Alaca plajda bikinisiyle sere serpe poz verdi.

POZU OLAY OLDU

19 yaşındaki fenomen Yaren Alaca, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç fenomen sahilde kumlara yatıp bikinisiyle sere serpe poz verdi.

Fenomenin o pozlarına takipçileri çok sayıda iyi dileklerini iletti.

Asıl ününü TikTok platformu için çektiği videolarla edinen Alaca'nın Instagram'da da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.





