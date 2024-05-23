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Okuldaki mezuniyet kutlamasında korku dolu anlar! Helyum dolu balonlar patladı, 10 öğrenci yaralandı

23.05.2024 20:19
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Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama sırasında öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 10 öğrenci yaralandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gaziantep Valiliği de bir açıklama yaptı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı.

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10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Patlama sonrası etrafı alevler kapladı.
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Vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti.

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O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır." (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Gaziantep
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