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Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'

23.05.2024 20:27
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Muğla'da Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Yılmaz, hayatını kaybetti. Bulut, Yılmaz'ın intihar ettiğini söylerken, üvey oğlu Halil A., acı gerçeği ortaya çıkarttı. Halil A. "Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Hasan Bulut, bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği öğrenildi.

Oğlunun ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkarttı! 'Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir adam dehşet saçtı. Olay, 19 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü.

Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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'ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU'

Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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