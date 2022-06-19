Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

19 yaşındaki güzel fenomen Yaren Alaca'nın Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. Pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Yaren Alaca, bu defa sütyenli pozuyla kamera karşısına geçti.

YAREN ALACA SÜTYENLİ POZ VERDİ

TikTok, Instagram gibi uygulamalarla fenomen olan Yaren Alaca, Instagram pozlarıyla son zamanlarda göze çarpıyor.

Başarılı içerik üreticisi Yaren Alaca'nın, sütyeniyle verdiği poza yaklaşık 16 bin beğeni geldi.

Genç fenomene, "Işık saçıyorsun", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Bursa doğumlu Yaren Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi.

Eğitimin Marmara Üniversitesi'nde aldı.



