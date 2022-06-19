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Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

19.06.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003 doğumlu genç fenomenlerden biri olan Yaren Alaca, adını TikTok uygulaması ile duyurdu. Sonrasında diğer sosyal medya platformlarında da kendi takipçi kitlesini oluşturdu. Yaren Alaca, cesur Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

19 yaşındaki güzel fenomen Yaren Alaca'nın Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. Pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Yaren Alaca, bu defa sütyenli pozuyla kamera karşısına geçti.

YAREN ALACA SÜTYENLİ POZ VERDİ

TikTok, Instagram gibi uygulamalarla fenomen olan Yaren Alaca, Instagram pozlarıyla son zamanlarda göze çarpıyor.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!

Başarılı içerik üreticisi Yaren Alaca'nın, sütyeniyle verdiği poza yaklaşık 16 bin beğeni geldi.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!

Genç fenomene, "Işık saçıyorsun", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!

Bursa doğumlu Yaren Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!

Eğitimin Marmara Üniversitesi'nde aldı.

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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