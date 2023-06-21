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Fenomenler gözaltında! TikTok’u da dolandırmışlar! Şoke eden iddialar var…

21.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok platformunda yayın yapanlarla onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre vatandaşların banka hesaplarını boşalttılar ve o paraları sosyal medya fenomenleri üzerinden akladılar. Polis, çeteyi takibe aldı, 37 ilde aynı anda operasyon başlattı. Aralarında ünlü fenomenlerin de olduğu 126 kişi gözaltına alındı. İşte şoke eden olaya ilişkin detaylar…

Fenomenler gözaltında! TikTok’u da dolandırmışlar! Şoke eden iddialar var…

TikTok platformunu Jeton denilen sanal paralarla 1.2 milyar lira dolandıran 126 kişi yakalandı. Aralarında fenomenlerin de olduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İddiaya göre çete üyeleri O.S., T.B. F.N.K. ve M.N.’nin de aralarında olduğu fenomenlerle anlaştılar. Vatandaşların banka hesaplarını boşaltıp sanal para ile akladılar. Polis, 37 ilde aynı anda düğmeye bastı. 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yapan çetenin mal varlıklarına el konuldu.

İddiaya göre bir siber dolandırıcılık çetesi müşterilerinin banka hesap bilgilerini aldı ardından da sosyal medya fenomenleri ile anlaşarak komisyon karşılığında ‘jeton’ denilen sanal paraları fenomenlerin hesabına aktardı. 42 ünlü fenomen kullanıcılarından topladıkları sanal paraları çete ile yüzde 20 komisyon karşılığında paylaşıyordu. Polis 120 banka hesabını incelemeye aldı. Vurgunun boyutu dudak uçuklatacak cinstendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu dolandırıcılık çetesinin sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon TL para aktardığını belirledi.

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215 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti, 126 kişi gözaltına alındı gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu öğrenildi. Çeteye ait olduğu öne sürülen 32 daire, 1 villa ve 38 lüks otomobil, 6 işyeri, 9 arsa ve 14 şirkete el konuldu.

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