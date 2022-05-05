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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında ve evli mi?

05.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur'un kızı olarak bilinen Tuğçe Tayfur'ın hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Son olarak eşinden boşanan ve yeniden evlilik haberleriyle gündeme gelen ismin yaşı da araştırılıyor. Peki Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında ve evli mi? İşte merak edilenler...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında ve evli mi?

Tuğçe Tayfur kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur'un kızı olarak bilinen isim, babası gibi müzik ile uğraşıyor. Tayfur, bir dönem yaşamını ABD'de devam ettirmiştir. Peki Tuğçe Tayfur kimdir?

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

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Babası Ferdi Tayfur ile klip çekmiştir. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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