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Ferhan Şensoy: Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

31.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy'un kurucusu olduğu Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.

Ferhan Şensoy: Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferhan Şensoy'un kurucusu olduğu Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.

https://twitter.com/Ortaoyuncular/status/1432582197253480449

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