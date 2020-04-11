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Ferhat Göçer doktorluğa mı dönüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün Ömür Gedik ile birlikte Instagram hesabından canlı yayınla para ödüllü yarışma sunan Ferhat Göçer, hem kendi yayınında hem de geçtiğimiz günlerde Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın hocanın talebi ile katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

Ferhat Göçer doktorluğa mı dönüyor?

Evden Eve isimli programla her gece 22.00'de canlı yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Göçer, bir yandan da izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

SAMİMİ BİR CEVAP VERDİ

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan sanatçıya, geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok benzer soru geldi. İzleyicilerin ''Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?'' sorularına sanatçı, her defasında samimiyetle cevap verdi.

'BEN HAZIRIM'

Göçer, ''Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım.'' diyerek doktorluğa dönebileceğini söyledi.

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Ferhat Göçer, doktorluk,

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