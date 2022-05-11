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Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy kimdir? Nur Aksoy Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdı mı? Aralarında ne yaşandı?

11.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy bugün görülen davanın basında yer almasının ardından, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü türkücü geçtiğimiz yıl, sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etmişti. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından, Ferhat Güzel'in sevgilisi Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy kimdir? Nur Aksoy Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdı mı? konu başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar...

Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy kimdir? Nur Aksoy Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdı mı? Aralarında ne yaşandı?

Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy merak konusu oldu. Ünlü türkücü 2021'de sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirtip şikayetçi olmuştu. Konuya ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Peki Ferhat Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy kimdir? Nur Aksoy Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdı mı? Ünlü türkücünün sevgilisine ilişkin bilgiler haberimizde...

FERHAT GÜZEL'İN SEVGİLİSİ NUR AKSOY KİMDİR?

Nur Aksoy ile Ferhat güzel geçtiğimiz yıl birlikteydi. Ferhat Güzel daha önce bir programda sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

Fakat ünlü türkücü geçtiğimiz yıl sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etti.

27 Ağustos'ta bir olay nedeniyle Taksim'de tartıştıkları öğrenilen çift, daha sonra Ferhat Güzel'in Şişli'deki evinde konuya ilişkin tartıştılar.

Ünlü türkücü, sevgilisi Nur Aksoy'un mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını öne sürdü.

NUR AKSOY FERHAT GÜZEL'E BIÇAKLA MI SALDIRDI?

Geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda Ferhat Güzel’in sevgilisi Nur Aksoy da ünlü türkücü tarafından darp edildiğini öne sürüp şikayetçi olmuştu. Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ferhat Güzel hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

İlk duruşma İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Alınan beyanların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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