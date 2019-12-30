Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok? Fox TV'den final kararı

O3 Medya'nın Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ı buluşturan dizisi Ferhat İle Şirin için final kararı alındı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği dizinin cuma akşamı da reyting rakamları yükselmeyince 6. bölümde bitmesine karar verildi. Ferhat ile Şirin dizisi final bile yapmadan ekrana veda etmiş oldu.

Bu sezon birçok işi reddeden Cansu Dere'nin dizinin başarısız olmasından dolayı çok mutsuz olduğu da konuşuluyordu.

FERHAT İLE ŞİRİN GENEL KONUSU

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

