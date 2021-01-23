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'Ferhunde Hanımlar' dizisi geri mi dönüyor? Hatice Aslan açıkladı

23.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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'Ferhunde Hanımlar' dizisi geri mi dönüyor? Hatice Aslan açıkladı

Hatice Aslan, fenomen olan 'Ferhunde Hanım' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Hatice Aslan, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Konservatuar zamanı yatılı okuyan ve küçük bir şehirden büyük şehire gidince ilginç şeyler yaşayan Hatice Aslan o günleri şöyle anlattı: Yatılı okuyorum. Düşünsenize kalabalık bir aileden çıkmışsınız, Sivas gibi bir yerden.

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İlk zamanlar küçük bir yerde büyüyenler sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir imaj vardı. Eskiden öyleydi şimdi bilmiyorum öyle mi? Küçük şehirden gelen biri cahildir, bir şey bilmez. Sanki büyük şehirlerde büyümek seni büyüten bir şey. Küçük şehirde büyüdüğün zaman, o yüzden mesela çok komik sorular soruluyordu. 'Sivas'ta inekleriniz var mı?, İnekleri kim sağıyor?' gibi sorular. Bize nasıl yurt dışında garip garip soruyorlar ya, onu ben de yaşadım gözüm açık bakıyordum."
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Bin 780 bölüm süren 'Ferhunde Hanımlar' dizisinde oynayan ve o projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten oyuncu, "Ferhunde Hanımlar'ı tekrar yapmak istiyoruz aslında ama bir türlü buluşmamız olmadı. Tekrar gündeme getirmek, hatta TRT ile yapmak istiyoruz. Girişimde bulunduk ama daha çok yeni, pandemi girdi. Maalesef" dedi.

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