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Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanımlar nasıl izlenir?

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle eski diziler yeniden kıymete bindi. Zamanında izleyenler nostalji yapıyor, gençler de geçmişteki güzel dizileri öğrenmiş oluyor. İlgi çeken eski dizilerden biri de Ferhunde Hanımlar. Peki Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi. Dizide kimler rol alıyor ve Ferhande Hanımlar hangi kanalda saat kaçta izlenebilir?

Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanımlar nasıl izlenir?

Koronavirüs salgını nedeniyle elimizden geldiği kadar ede kalıp evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evde oturmalar artınca kendimizi dizi filme verdik ki eski güzel diziler de yeniden popülerleşti. Bunlardan biri de Ferhunde Hanımlar dizisi. Bu nedenle Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi, dizideki oyuncular kimler merak ediliyor. İşte Ferhunde Hanımlar dizisi ile ilgili merak ettikleriniz ve dizinin izlenebileceği kanal ve yayın saati...

FERHUNDA HANIMLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

TRT’nin en popüler eski dizilerinden biri olan Ferhunde Hanımlar 1993-1999 yıllarında çekildi.

FERHUNDE HANIMLAR HANGİ KANALDA DAAT KAÇTA İZLENEBİLİR?

Diziyi TRT 1’de hafta için her gün saat 11.30’daki nostalji kuşağında izleyebilirsiniz.

FERHUNDE HANIMLAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Ankara’da yaşayan Ferhunde Hanım ve kızlarının, damatlarının hayatını konu edinmektir. Dizide karakterlerin günlük hayatlarından kesitler verilmektedir. Yazın da yayınlanan dizinin çekimleri Alaçatı'da yapılıyor ve bu sefer karakterlerin yazlık halleri, yazlık yaşantıları ekrana yansıtılıyordu.

FERHUNDE HANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Beyhan Saran - Ferhunde Hanım (1993-1999)
  • Baykal Saran - Behzat (1993-1999)
  • Güven Hokna - Suzi (1993-1999)
  • Melek Baykal - Nermin
  • Şahap Sayılgan - Bülent (1993-1999)
  • İpek Çeken - Nevzat (1993-1999)
  • Tamer Karadağlı - Selçuk
  • Meral Niron - Şüküfe (1993-1999)
  • Ayşe Nil Şamlıoğlu - Meftune (1993-1999)
  • Simge Selçuk - Yonca
  • Hatice Aslan - Nejla (1993-1999)
  • Turgay Tanülkü - Belalı
  • Hülya Gülşen Irmak - Müjgan
  • Volkan Ünal - Tufan
  • Hakan Salınmış - Mehmet
  • Leyla Okay - Kiraz
  • Emine Altuğ Yılmaz - Cennet
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Anahtar Kelimeler:
Ferhunde Hanımlar, oyuncular,

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