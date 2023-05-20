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Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Ferman Toprak'ın hayatı

20.05.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferman Toprak, bu akşam Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Konukların açıklanmasıyla birlikte sanatçı ile ilgili aramalar hız kazandı. Ferman Toprak 'ın hayatı merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyiciler ünlü şarkıcı hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu sanatçının hayatı...

Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Ferman Toprak'ın hayatı

Ferman Toprak ile ilgili aramalar hız kazandı. Cumartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler bu haftaFerman Toprak'ı konuk ediyor. Ünlü şarkıcının yaşı, nereli olduğu, kim olduğu ve evli olup olmadığı merak ediliyor. İşte Ferman Toprak'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler...

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, anne tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretinden olan Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak'ta bu şehirde doğdu. İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

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1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı. İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Fakat sonrasında sadece sahnede olmayı tercih ederek işletmelerini kapattı.

FERMAN TOPRAK EVLİ Mİ?

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazandı.

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Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı bulunuyor.

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