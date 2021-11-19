Feryal Gülman ile Kemal Gülman boşandı

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın 8 yıllık boşanma davaları sonuçlandı.

Feryal Gülman'ın 2013 yılında açmış olduğu ve 200 milyon TL tazminat talep ettiği boşanma davası Çağlayan Adliyesi'nde görülen son celseyle kesinlik kazandırıldı.

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın duruşmaya katılmadıkları, çifti avukatlarının temsil ettiği öğrenildi.

Sosyetede sonucu merakla beklenen boşanma davasının gerekçeli kararının 15 gün içeresinde açıklanacağı, kararın ardından tarafların yargıtaya başvurup-vurmayacakları gerekçeli kararın ardından netlik kazanacak.



8 yıldır süren ve 200 milyon TL tazminat talep edilen boaşanma davasının dosyasına gizlilik kararı verildiğinden detayları tam olarak netleşmedi.

21 yıl evli kalan ikilinin Kemal adında bir oğlu bulunuyor.

