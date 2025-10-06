Ferzan Özpetek'in bol ödüllü son filmi "Elmaslar" Türkiye'de vizyona giriyor!

İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.

“Elmaslar”, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor. Film, birbirini dinleyen, bakışlarla anlaşan, el ele tutuşarak zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik, dostluk ve birliktelik duygusunu derinlemesine perdeye aktarıyor.

Ferzan Özpetek “Elmaslar”ın senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdı.

Filmde, StefanoAccorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, LoredanaCannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, MilenaMancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic rol alıyor.

Ödüller;



“Elmaslar”, İtalya’nın en prestijli sinema ödüllerinden CIAK D’ORO’da “Altın Ödül”e layık görüldü. Ayrıca, senaryosu ve yönetmenliğiyle “Altın SuperCiak” ödülünü kazanan film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek “Elmaslar” ile Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice ödülünün de sahibi oldu.