Mynet Trend

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv

Ferzan Özpetek'in bol ödüllü son filmi "Elmaslar" Türkiye'de vizyona giriyor!

Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan film, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu toplam 63 ülkeye satıldı.

Ferzan Özpetek'in bol ödüllü son filmi "Elmaslar" Türkiye'de vizyona giriyor!

İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.

“Elmaslar”, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor. Film, birbirini dinleyen, bakışlarla anlaşan, el ele tutuşarak zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik, dostluk ve birliktelik duygusunu derinlemesine perdeye aktarıyor.

Ferzan Özpetek “Elmaslar”ın senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdı.

Ferzan Özpetek in bol ödüllü son filmi "Elmaslar" Türkiye de vizyona giriyor! 1

Filmde, StefanoAccorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, LoredanaCannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, MilenaMancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic rol alıyor.

Ödüller;

Ferzan Özpetek in bol ödüllü son filmi "Elmaslar" Türkiye de vizyona giriyor! 2
“Elmaslar”, İtalya’nın en prestijli sinema ödüllerinden CIAK D’ORO’da “Altın Ödül”e layık görüldü. Ayrıca, senaryosu ve yönetmenliğiyle “Altın SuperCiak” ödülünü kazanan film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek “Elmaslar” ile Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice ödülünün de sahibi oldu.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşlarını dolandırdı 18 saat kumar oynadı! Arkadaşlarını dolandırdı 18 saat kumar oynadı!
İnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllıkİnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllık

Anahtar Kelimeler:
Ferzan Özpetek Venedik Film Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Diğer Haberler

Kuruluş Orhan fırtınası esiyor: Barış Falay'dan oyuncu kadrosuna övgü, Cihan Ünal'dan Osman Bey Yorumu!

Kuruluş Orhan fırtınası esiyor: Barış Falay'dan oyuncu kadrosuna övgü, Cihan Ünal'dan Osman Bey Yorumu!

Teşkilat'ın 150. bölümü ekranlara kilitledi: Yeni sezonun ilk işaretleri verildi!

Teşkilat'ın 150. bölümü ekranlara kilitledi: Yeni sezonun ilk işaretleri verildi!

Netflix'ten büyük 'kaçış': Eylül ayında platformdan ayrılan popüler yapımlar alarm veriyor!

Netflix'ten büyük 'kaçış': Eylül ayında platformdan ayrılan popüler yapımlar alarm veriyor!

Altın Koza'da jüri başkanı belli oldu

Altın Koza'da jüri başkanı belli oldu

Ünlü yönetmen Woody Allen o festivale katıldı, ortalık karıştı! Açıklama geldi

Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"

Harry Potter dizisinden Weasley kardeşlerin ilk kareleri paylaşıldı

Harry Potter dizisinden ilk kareler paylaşıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.