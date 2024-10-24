FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirdi.

QR KODLA GİRİŞ YAPTILAR

ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine

hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

SİYAH RENKLİ ARAÇLA GETİRİLDİ

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

TÜRK BASINI ALINMADI

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

ÇİFTLİK EVİNDE GÖMÜLECEK

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır