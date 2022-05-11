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  4. FETÖ üyeliğinden aranıyordu! Eski Danıştay üyesi yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranıyordu! Eski Danıştay üyesi yakalandı

11.05.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay üyesi K.İ.'yi yakaladı.

FETÖ üyeliğinden aranıyordu! Eski Danıştay üyesi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay Üyesi K.İ. (53) adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda K.İ., 10 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi'nde yakalandı. K.İ., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Danıştay
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