Feyza Altun fenomen Öz çifti için o detaya dikkat çekti! Hemen kaldırdılar

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir masaya 'Tayyargil' çiftini yatırdı. Sosyal medyada yaşadıkları gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Altınok Öz'ün kendine ait bir güzellik salonu ve bir e-ticaret sitesi bulunurken eş Dr. Tayyar Öz'ün de kendine ait bir kliniği var.

Feyza Altun sülük tedavisi, hacamat, dolgu ve botoks gibi birbirinden farklı işlemler uygulanan bu kliniğe işaret etmişti ve Dr. Tayyar Öz'ün kliniğinin internet sayfasındaki doktorlara bakıldığında hep yabancı isimli doktorların çıktığına dikkat çekmişti.

Fenomen çift önce sayfalarındaki bazı paylaşımları sildi ardından da kliniklerinin internet sitesindeki bu detayı hemen kaldırdı.



Daha önce birçok yabancı doktorun bulunduğu "Doktorlarımız" listesinde yalnızca Tayyar Öz adı yer aldı.





