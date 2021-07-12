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FIFA 22 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

12.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA 22 sonunda görücüye çıktı. Electronic Arts, futbolseverlerin merakla beklediği oyun FIFA 22'yi resmen duyurdu. Kapağında PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin yer aldığı oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X başta olmak üzere PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına gelecek. Peki FIFA 22 fiyatı ne kadar? FIFA 22 ne zaman çıkacak?

FIFA 22 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

FIFA 22 futbolseverlerin merakla beklediği bir oyundu. FIFA 22'nin geliştirme sürecinde olduğu zaten biliniyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde oyunun kapak yıldızının Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe olacağı da açıklanmıştı. Electronic Arts, oyuncuları fazla meraklandırmadan FIFA 22'nin tanıtım videosunu yayınladı ve böylece FIFA 22 resmen duyuruldu.

FIFA 22'NİN ÖZELLİKLERİ

FIFA 22'de makine öğrenimine ve yüksek kaliteli gerçek insan hareketi verisine önem verilmiş gibi görünüyor.

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Yapay zekanın gerçekçiliği artırdığı da vurgulanıyor. Hava mücadeleleri ve top kontrolü gibi alanlar da yine FIFA 22'de iyileştirilmiş durumda. EA, yeni oyun için "Rakiplerin eyleme bağlı olarak konuştuğunu, işaret ettiğini ve yönlendirme yaptığını görebilirsiniz." diyor.

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İŞTE FIFA 22'NİN FİYATI

FIFA 22 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. FIFA 22'nin duyurulmasıyla birlikte oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Ön siparişe açılan FIFA 22'nin fiyat bilgisi ise şöyle:

FIFA 22 PC (Steam) fiyatı

  • Standart Sürüm - 419,99 TL
  • Ultimate Sürüm - 559,99 TL

FIFA 22 PlayStation 4 fiyatı

  • Standart Sürüm - 500 TL
  • Ultimate Sürüm - 700 TL

FIFA 22 PlayStation 5 fiyatı

  • Standart Sürüm - 560 TL
  • Ultimate Sürüm - 700 TL

FIFA 22 Xbox One fiyatı

  • Standart Sürüm - 499,99 TL
  • Ultimate Sürüm - 699,99 TL

FIFA 22 Xbox Series X/S fiyatı

  • Standart Sürüm - 559,99 TL
  • Ultimate Sürüm - 699,99 TL

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 22 1 Ekim 2021'de oynanabilecek. Ultimate Sürüm satın alanlar ise oyuna erkenden erişecek ve 27 Eylül 2021'de oyunu oynamaya başlayabilecekler.

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