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    4. Figürleri Dilber dansıyla kapıştı! "Özgün olacaksın" diyerek meydan okudu... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Figürleri Dilber dansıyla kapıştı! "Özgün olacaksın" diyerek meydan okudu... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta yaptığı dans gösterileri ve taklitler sayesinde fenomene dönüşen adam bu kez de hayranlarının karşısına kendisine özgü dansıyla çıktı. TikTok'un trend seslerinden biriyle dans eden adamın hareketleri dikkat çekti. Fenomen ismin dans performansı övgü dolu yorumlar topladı.

    TikTok'tan yaptığı dans ve taklit performansı sayesinde binlerce takipçiye ulaşarak fenomene dönüşen isim son dansıyla da son dönemin Dilber dansına adeta gönderme yaptı. Kamera karşısına geçerek dans eden adam gönderisine, "Dans gösterisi tasarladım kendime özgü her zaman bir şeyler üreteceksin. Ben bu dans figürlerini ürettim" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dans gösterisini beğenerek takip ettiklerini dile getirerek gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beyonce abla kadroda eksiğin var mı?" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Harikasın kral izlerken mest oldum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Dilber'le yarışır" yorumunu yaptı.

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    tiktok
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