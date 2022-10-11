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Fikirtepe'deki patlamayla ilgili flaş gelişme! Kimliği ortaya çıktı: Kimliği ortaya çıktı: 'Bomba yaparken patladı' iddiası

11.10.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fikirtepe'deki bir evde yaşanan patlama gündem oldu. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı ortaya çıkarken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda hayatını kaybedenlerden M.K.'nin terör örgütü TKP-ML’den suç kaydı olduğunun belirlenmesi sonrası soruşturmayı terörle mücadele şubesinin yürüteceği öğrenildi.. Öte yandan M.K.'nin evde bomba yapmaya çalıştığı ve o sırada infilak ettiği öne sürüldü.

Fikirtepe'deki patlamayla ilgili flaş gelişme! Kimliği ortaya çıktı: Kimliği ortaya çıktı: 'Bomba yaparken patladı' iddiası

Kadıköy Fikirtepe'deki bir evde yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybederken yeni gelişmeler yaşandı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı ortaya çıkarken, şüpheler üzerine soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin yürüteceği öğrenilmişti. Hayatını kaybedenlerden M.K.'nin terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenirken, patlamanın da evde bomba yapımı sırada yaşandığı iddia edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2. katından patlama gelmiş, alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın, yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınmıştı.Olay yerine giren itfaiye erleri, biri 10 yaşında olan 3 kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Patlamada 1 kişi de yaralanmıştı.

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TERÖRLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Yangının hemen ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı birimler anında olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekiplerinin yaptığı incelemede patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz hattının bulunmadığı tespit edildi. Olayı çok yönlü araştıran polis ekipleri patlamada yaralanan ve hastahanede hayatını kaybeden M.K.’nın terör bağlantısını ortaya çıkardı. Yeni Şafak'ın haberine göre, 64 yaşındaki M.K.’nın terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu ve işlediği cinayetten dolayı müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi. Şeker hastası olan ve bir bacağı kesilen M.K’nın 2020 yılında ceza evinden tahliye edildiği de belirlendi.

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'BOMBA İNFİLAK ETTİ' İDDİASI

M.K.’nın, patlamanın yaşandığı binanın sahibi olduğu, havai fişeklerde bulunan patlayıcı maddelerden bomba yapmaya çalıştığı ancak bombanın infilak ettiği de iddia edildi. İstanbul Emniyeti'nin patlamayla ilgili başlattığı çok yönlü çalışma sürüyor.

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ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlamayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü uzmanları, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin incelemeleri sürüyor. Çalışmalarda, evde bulunan mutfak ve piknik tüpleri başta olmak üzere elde edilen bulgular en ince ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Güvenlik kamera kayıtları polis ekiplerince didik didik incelendi. Kriminal Polis Laboratuvarı’nda en ince ayrıntısına kadar incelenecek delillerin, patlamaya ışık tutması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
patlama fikirtepe
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