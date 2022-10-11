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Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı! 2036 yılına kadar el konuldu

11.10.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hüseyin Ş. isimli şahıs, polis uygulamasına girmemek için park ettiği aracının içerisinde uyuyor gibi yaptı. Durumu fark eden ekipler, hızla aracın yanına giderek kontrolleri yaptı ve uyuma numarası yapan Hüseyin Ş., 2.00 promil alkollü çıktı. 8 bin TL'den fazla ceza kesilen şahsın ehliyetine de 2036 yılına kadar el konuldu.

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı! 2036 yılına kadar el konuldu

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 KJ 946 plakalı otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı 100 metre uzaklıkta yolun kenarına park ettiği görüldü.

UYUYOR GİBİ DAVRANAN SÜRÜCÜ FARK EDİLİNCE İTİRAF ETTİ

Durumu fark eden ekipler sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi. Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti. Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

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EHLİYETİNE 2036 YILINA KADAR EL KONULDU

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

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Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)

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alkollü sürücü Ehliyet denetim
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