Filenin Sultanları'nı "Bacağı, baldırı açık kızlar" diyerek hedef göstermişti! Fatih Altaylı öfkeden deliye döndü: "Bakma lan manyak, sapık"

Diyanet İşleri'nde görevli bir hukuk müşavirinin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alan ifadeleri gündem yarattı. Ekim 2022'ye ait olduğu belirtilen söz konusu konuşmasında "Kalkıp da bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır" diyen müşavire, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok sert tepki geldi.

YouTube hesabında yaptığı açıklamada Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

FATİH ALTAYLI'DAN ÇOK SERT TEPKİ: "HARAM OLSUN"

"Bana dokunan tek şey şu; ben her yıl bir dünya vergi veriyorum. Benim vergilerimden bu gibi insanlara geçen bir kuruş varsa haram olsun. Benden yediği o haramı çıkaramasın.

"BAKMA LAN BAKMA!"

Bunlar gerçekten insan değiller. Sen Kur'an Kursunda tecavüze uğrayan çocuklara, Ensar Vakfı'nda tecavüze uğrayan çocuklara, 11-12 yaşında evlendiren çocuklara ağzını açıp tek kelime ettin mi? Onlar çok normal voleybolcu kızların kıyafetleri çok acayip. Bakma lan bakma! Bakmayın şerefsizler bakmayın!

"SAKALINI KESSEN BUNLARIN HEDEFİSİN"

Sporculara bakıp kimse bir şey hissetmiyor ama bunlar hissediyor. Bunlar çünkü manyak. Bırak voleybolcuları adam diyor ki 'Sakalsız erkek şehvet uyandırır.' Yani sen sakalını kessen bunların hedefisin. Sakalsız erkekten hallenen bir sapık başkasına ne yapmaz ki.

O yüzden tehlikeli. Çoluğunuzu çocuğunuzu bunların kurslarına falan yollamayın. Çünkü daha sakalı çıkmamış çocuk bunlar için hedef. Hallenir. Ve bunlar bunu çok rahat bir şekilde söylüyorlar.

"MAHKEMEYE ARKAMA TENEKE BAĞLAYARAK GİDERİM"

Diyor ki 'Erkeğin elini uzun süre sıkmak şevhet uyandırır.' Ya bu nasıl bir şeydir. Bunlar normal bir spora normal bakmaları mümkün değil. Bunlar bulsalar seni beni götürecekler. Allah'tan biraz sakalımız var. Ben bunların binasına girmeye korkarım. Ben yarın bunlarla mahkemede falan karşılaşırsam, ben arkama teneke bağlayarak giderim."