Filip Holosko: Vodafone Park'ta oynamak istiyorum

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK KARTAL"

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş ile karşılaşma ihtimalleri olmasının hatırlatılması üzerine Filip Holosko, "Biz şimdi birinci elemeden başlıyoruz. 12 Temmuz'da ilk maçımızı yapacağız. Beşiktaş da ikinci elemede başlıyor. İyi takımlar var. Belki Beşiktaş'la eşleşiriz. Çok istiyorum. Çok iyi bir rakip. Belki çok az şansımız var. Ama Vodafone Park'ta oynamak istiyorum. İnşallah üçüncü elemede Beşiktaş ile eşleşiyoruz. Eve geliyorum, Vodafone Park'a. Her zaman her yerde en büyük Kartal" dedi.

Son olarak 'Holosko artı bir miktar para' esprisi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Holosko, "Zamanında Beşiktaş'ta oynarken, bir dizi vardı. Bir dizide bu söylenmiş, bir adam söylemişti bana da" diyerek sözlerini noktaladı.