Filip Holosko: Vodafone Park'ta oynamak istiyorum

Beşiktaş'ta uzun süre oynayan ve futbol hayatına Slovakya'da devam eden Filip Holosko siyah beyazlıların Samorin'de yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Antrenman sırasında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Holosko, "Beşiktaş, benim memleketime geldi. Çok mutluyum. Eski takıma ve çocuklara merhaba demek istiyorum" dedi.

Eski takım arkadaşları ile bir araya geldiğini söyleyen Holosko, "Tolga Zengin var, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Mustafa Pektemek. Hepsi benim arkadaşlarım ve onlarla Beşiktaş zamanında oynadım" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI SEYREDİYORUM"

Beşiktaş'ın ilk kez memleketine geldiğini belirten Slovak futbolcu, "Beşiktaş ilk defa benim memleketime geldi. Beşiktaş geldiği için çok mutluyum. Geldim ve idmanı seyrettim. Unutmadım Beşiktaş'ı. 7 sene Beşiktaş'ta oynadım, bir kupa kazandım, bir şampiyonluk kazandım. Maçları seyrediyorum. Geçen sene Münih'teki Şampiyonlar Ligi maçını izledim. İki sene önce Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı son maç olan Osmanlıspor maçında Vodafone Park'a geldim" diye konuştu.