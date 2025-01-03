Evinin duvarından garip sesler duydu! Duvarın arkasını araştırınca inanamadı: "Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'lacydays' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Lacy Day isimli bir kadın evinin duvarında kaynağını bilmediği bir gürültü fark etti. Duvardaki seslerin arttığını söyleyen Day, bunun üzerine gürültünün nedenini bulmak için alçıpandan kare bir panel kesti. Duvardaki karedeki bölmede Day, bir kedi buldu.

Kedinin duvarında sıkıştığını gören kadın heyecanla onu sıkıştığı bölmeden çıkarttı. O anları saniye saniye videoya çekerken görüntülerde kadının, "Sıkışmış. Hâlâ yaşıyor. Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum" dediği duyuldu. Day, kediyi dışarı çıkarttı. Sahibinin kim olduğu henüz belli değil ancak Day, kedinin muhtemelen komşusuna ait olduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Kediyi kurtarma operasyonu kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Zavallı bebek, umarım iyidir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onu bulduğun için çok şanslı" yorumunu yaptı.