Resmen gökyüzünden yağdı! Görenleri şaşkına çevirdi: "Kendimizi daha enerjik hissediyoruz"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Malezya sınırına yakın Phatthalung eyaletinde yaşayan Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat bahçelerinde tuhaf nesneler keşfetti. Kayaların dünya dışı kaynaklı olabileceğine inanan ikili bu gizemli nesneler sayesinde sağlıklarının iyileştiğini bile iddia etti.

YANGINLA ORTAYA ÇIKTI

Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat bir fırtınadan sonra palmiye plantasyonlarında ağırlıkları 20 kilogramı aşan, parlak siyah kayalar buldu. Wichet, ViralPress'e yaptığı açıklamada, "O gün saat 02:00 civarında çok şiddetli yağmur yağdı ve şimşek çaktı, bu da dışarıda yangına neden oldu. Sabah, yerde devrilmiş bir ağaç ve yanık izleri vardı. Yanan çukura doğru yürüdüm ve duman vardı, bu yüzden onu toprakla örttüm. 2 hafta sonra çukura tekrar baktığımızda parlak siyah bir kaya ile karşılaştık" dedi.

Maneerat, bunları toplarken keskin bir kaya parçasının kendisini kestiğini ve kanamaya neden olduğunu, ancak kanamanın durmasıyla birlikte ağrı ve ateşin kısa sürede azaldığını anlattı.

Kayaları yaklaşık bir ay sakladıktan sonra kendini daha enerjik ve zihinsel olarak daha berrak hissettiğini bildiren Maneerat, kayaların üzerindeki sıra dışı desenleri fark edip bunları şanslı numaralar olarak yorumladıkları için piyango bileti almaya karar verdiklerini de ifade etti.