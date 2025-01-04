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  4. Doktorlar "öldü" demişti! Kalp krizinden hayatını kaybeden adam cenazesine götürülürken aniden dirildi

Doktorlar "öldü" demişti! Kalp krizinden hayatını kaybeden adam cenazesine götürülürken aniden dirildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 13:38
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Hindistan'ın batı Maharashtra eyaletinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Hastaneden eve dönerken kalp krizinden öldüğü açıklanan adam, otomobilin hız tümseğine çarpmasıyla aniden hayata döndü. Adamın parmağını hareket ettirdiğini yakınlarının fark etmesi üzerine olay ülkede gündem yarattı.

Doktorlar "öldü" demişti! Kalp krizinden hayatını kaybeden adam cenazesine götürülürken aniden dirildi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın batı Maharashtra eyaletinin Kolhapur ilçesine bağlı Kasaba-Bawada sakini olan 65 yaşındaki Pandurang Ulpe kalp krizi geçirdi ve acilen özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hastanede gerçekleştirilen müdahalelerin sonrasında 65 yaşındaki adamın öldüğünü açıkladı.

CENAZE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ambulans daha sonra 65 yaşındaki adamın cansız bedenini hastaneden evine götürmek için yolculuğuna başladı; komşuları ve akrabaları onun ölüm haberini aldıktan sonra toplanmış ve son törenlere hazırlanıyorlardı.

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Ulpe'nin eşi, "Cesedini hastaneden eve getirdiğimizde, ambulans hız tümseğinin üzerinden geçti ve parmağında bir hareket fark ettik." dedi. Bir aile üyesinin söylediğine göre, daha sonra başka bir hastaneye götürüldü ve burada iki hafta kaldı ve anjiyoplasti yapıldı. Sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan ambulans
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