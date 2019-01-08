Filiz Akın'dan hayranlarını sevindiren haber

Filiz Akın, 23 Aralık 2018'de kulak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyat olmuştu. Usta sanatçı geçirdiği ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu.

Filiz Akın, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirttiği paylaşımında, 'Aylar önce yine hastaneler, serumlar, ameliyatlar derken evde olmanın memnuniyetiyle. Biraz sersem, biraz mutlu bir geceden. Geçen hafta bu sefer başımdaki metal zımbalar tek tek söküldü. Zatürre başlangıcı olmayı da başardığım için oksijen verilip, serum takıldı. Yattığım yerde muayeneye gelen birkaç doktorun konsültasyonu neticesi, en süratle iyileştirecek formüller bulundu. Bu kadar itina ve özveri için değerli hekimlere ve güler yüzlü personele çok teşekkür ediyorum' notunu yazdı.





