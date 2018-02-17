Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Bir dönem yapımcı Türker İnanoğlu ile aynı yastığa baş koyan Filiz Akın, bu evliliğin Gülşen Bubikoğlu nedeniyle noktalandığı yönünde arşivlerde yer alan haberler hakkında; “Bu ayrılığın Gülşen'le hiç alakası yok. Türker'le Gülşen de çok güzel bir çift oldu” diyerek, çevresindeki herkese bu yanlış anlaşılmayı anlatmaya çalıştığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Filiz Akın ve Türker İnanoğlu boşandıktan sonra, Türker İnanoğlu Gülşen Bubikoğlu ile evlenmişti. Hal böyle olunca Filiz Akın'ın evliliğinin bitmesinin nedeni olarak Gülşen Bubikoğlu gösterilmişti. Ancak Filiz Akın bunun böyle olmadığını dile getirdi.

FİLİZ AKIN AZ KALSIN YÜZ FELCİ OLUYORDU

Öte yandan Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yatmıştı. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan Filiz Akın, operasyon sonrası şunları söylemişti:

'AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ'

“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”