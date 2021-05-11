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Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj

11.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal, ölümünün 4’üncü yılında anılıyor. Öldüğü zaman kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan eşi Filiz Erkal, yaptığı duygusal paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Filiz Erkal’dan İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümünde duygulandıran mesaj

Yalnızım, Sırılsıklam ve Canısı gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal ölümünün dördüncü yılında anılıyor. 12 Nisan 2017 yılında İbrahim Erkal, evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Gözü yaşlı eş ve üç çocuk bırakan İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.

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O dönem kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan Filiz Erkal, yaptığı duygusal paylaşımla rahmetli eşi İbrahim Erkal’ı unutmadığını bir kere daha göstermiş oldu.

İbrahim Erkal’ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, kalpleri sızlatan bir paylaşım yaptı. İbrahim Erkal ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, şunları yazdı:

Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsada güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü ...yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçsede bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım... Mekânın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür.

iboer

Filiz Erkal’ın İbrahim Erkal paylaşımı onbinlerce beğeni ve yorum aldı.

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İbrahim Erkal Instagram
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