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Fırat Tanış 'Bir Zamanlar Anadolu'da' nın galasına neden gitmediğini yıllar sonra açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen ile Nokta programına konuk olan Fırat Tanış, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin gösterimlerine neden katılmadığını yıllar sonra açıkladı.

Okan Bayülgen ile Nokta programına konuk olan Fırat Tanış, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin gösterimlerine neden katılmadığını, dublaja neden gitmediğini "tek" kelimeyle anlattı.

İşte ses getiren o açıklama...

Nuri Bilge Ceylan'nın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Kenan karakterine hayat veren Fırat Tanış'ın önce filmin galalarına sonra da dublaja gitmemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Bu konuyla ilgili sessizliğini koruyan Fırat Tanış yıllar sonra neden galaya ve dublaja gitmediğini tv100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'e açıkladı.

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FIRAT TANIŞ'I DEFTERDEN SİLDİ!

Fırat Tanış'ın dublaja gitmemesi nedeniyle Kenan karakterini başka biri seslendirmişti. Nuri Bilge Ceylan'ın bu olaydan sonra Fırat Tanış'ı defterden tamamen sildiği öne sürülmüştü.

Nokta programında Okan Bayülgen'in bu konuyu gündeme getirip "Neden dublaja gitmedin?" diye sorması üzerine Tanış yıllar süren sessizliğini sona erdirdi.

Fırat Tanış, Okan Bayülgen'in sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi ve "Klinikteydim" dedi.

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ALKOL SORUNU İÇİN TEDAVİ GÖRÜYORDU!

Tanış o dönem alkol sorunları nedeniyle kendini bu sorundan kurtarmak için kliniğe yattığını bu nedenle de Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin galasına ve dublajına gidemediğini açıkladı.

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