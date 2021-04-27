Firavun faresi cehennemi yaşattı! Komadan çıktığında organlarını kaybetti, doktorlar ''yaşamaz'' dedi

37 yaşındaki Shaninlea Visser, ölümcül enfeksiyon sonrası 70 estetik operasyon geçirdiğini söyleyerek şöyle konuştu: Bundan 4 yıl önce baş parmağımla işaret parmağımın arasını bir Firavun faresi ısırdı. Bu o anda çok önemsediğim bir şey değildi çünkü hiçbir şey hissetmemiştim. İki gün sonra acı içinde yere yığıldım. Ellerim ve ayaklarım alev alev yanıyordu. Günlerce komada kaldıktan sonra uyandığımda her şey bambaşkaydı. Burnum, dudaklarım, dilimin ucu, ellerim ve ayaklarım yoktu. Isırık nedeniyle kan zehirlenmesi yaşamış organlarım hızlı bir şekilde iflas etmeye başlamış. Septik şok nedeniyle doktorlar aileme ''çok fazla yaşamaz'' bile demiş. İşte dört yıl sonra buradayım.''

Bir Firavun faresi tarafından ısırılan kadın sepsis şoka girdikten sonra burnunu, dudaklarını, ellerini ve ayaklarını kaybetti. 2017 yılında gerçekleşen olayda dehşet anlarını yaşayan kadın, korkunç durumun izlerini taşısa da hayata bağlılığını hiçbir zaman kaybetmedi.

Doktorlar kadının burnunu, dudaklarını, diz altından iki bacağını ve her iki kolunu da dirseğin altından kesmek zorunda kaldı. Shaninlea Visser, çenesini ve dudaklarını yeniden inşa etmek için operasyonlar geçirdi.

TELEVİZYON PROGRAMINA BAŞLADI

Shaninlea şimdilerde hikayesini anlatmak ve kendisi gibi kötü zamanlardan geçen kişilere yardım etmek için bir televizyon programına başladı.



