Fırtınada reklam tabelası 10 aracın üzerine düştü

Denizli kent merkezinde saat 19.00 sıralarında aniden çıkan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çok sayıda otomobil zarar gördü. Fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir restoranın dev reklam tabelası da devrildi. Kimsenin bulunmadığı otoparkta üzerine tabela düşen 10 otomobilde hasar oluşturdu.

Reklam tabelasının fırtınada otomobillerin üzerine düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)



