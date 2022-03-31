'Fıs Fıs İsmail’ Süleyman Yağcı geri adım attı! Öpüşme ve tayt açıklaması gündemde

Süleyman Yağcı önce ‘kadınların tayt giymesini doğru bulmuyorum. İğrenç’ demiş ardından açıklamasının dozunu artırarak 'Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım' yorumunda bulunmuştu. Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı bu açıklamalarıyla büyük tepki çekti.

Yağcı, "Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim" sözlerine tepki alınca geri adım attı.

Gelen tepkiler üzerine Süleyman Yağcı sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Yağcı, söylediklerinin maksadını aştığını itiraf etti ve "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak" dedi.

