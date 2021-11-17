Fitness modeli Chloe Roberts’a antreman videosunu düzenlediğini söylediler! Gözyaşları içinde gerçeği anlattı

Sosyal medya fenomeni Chloe Roberts, sosyal medya hesabında antreman yaptığı bir video paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra Roberts’ın takipçileri videoya şüpheli bir şekilde yaklaştıklarını dile getirdiler. Çünkü Robert’ın videoda beli ve üst bedeni arasında büyük bir farklılık bulunuyordu. Takipçileri fenomen ismin photoshop uygulamalarını kullanarak belini incelttiğini iddia etti. Roberts ise kendisini savunmak için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“BU DURUM TEKNİK BİR AKSAKLIK”

Sosyal medyada bir anda olumsuz yorumlar alan Roberts gözyaşları içinde, “Biri beni paramparça etmeye çalıştığı için gerçekten üzgünüm. Aslında burada beni tehlikeye atıyor. Çünkü bu üzerinde çok uğraştığım bir durum. Sürekli olarak kameramla videolar çekiyorum. Vücudumu hiç düzenlemediğimi size kanıtlamak için kameramda videolar gösterebilirim.” dedi.

Videoda vücudunun orantısız gözükmesinin Iphone 13 teknik aksaklığı olduğunu ifade eden Roberts, “İnsanların durumu bu şekilde yorumlamasına gerçekten çok kızgınım.” diye konuştu.

Bel kıvrımını videoda değiştirmediğini göstermek için Roberts, takipçilerine bikinili bir şekilde poz verdi. Roberts vücut pozitifliği paylaşımları sayesinde sosyal medyada 300 bin fazla takipçi toplamayı başardı.



