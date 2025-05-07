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Fiyatı 1188 TL'ye düştü! Çok satan Zwilling Thermo Yemek Termosu indirimde
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Fiyatı 1188 TL'ye düştü! Çok satan Zwilling Thermo Yemek Termosu indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Okulda, işte geçirdiğiniz vakitlerde sağlıklı ve bütçe dostu beslenmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Kaliteli bir yemek termosuyla, yemek alışkanlığınızı değiştirmek çok kolay. "E nerede bu termos, merak ettim!" diyorsanız indirimli fiyatıyla önce çıkan ürün içeriğimizde sizi bekliyor.

Modern yaşamın hızı içinde sağlıklı beslenmeyi bir lüks olmaktan çıkarmak artık mümkün! Gün boyunca enerji ihtiyacınızı karşılamak ve sağlıklı besinler tüketmek için dışarıda yemek zorunda kalmak yerine evde hazırladığınız yiyecekleri yanınıza almanın tam zamanı. Bu noktada karşımıza çıkan yemek termosları, yalnızca bütçenizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda besinlerinizi en iyi koşullarda saklayarak sağlık dolu öğünler sunuyor. Siz de kaliteli bir yemek termosu alarak hem sağlığınıza hem de bütçenize yatırım yapmak isterseniz bugüne özel indirime giren Zwilling Thermo Yemek Kavanozu'na bir şans verebilirsiniz. İşte detaylar...

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Zwilling Thermo Yemek Kavanozu, Paslanmaz Çelik, Siyah, 700 ml

Adsız tasarım - 2025-05-07T110406.778

Yemekleri taze tutmak için tasarlanan Zwilling Thermo Yemek Kavanozu, paslanmaz çelikten üretiliyor ve bu sayede uzun süreli dayanıklılık sunuyor. Modern bir tasarıma sahip olan termos, 700 ml'lik hacmiyle kişisel kullanımlar veya küçük yemek porsiyonları saklamak için ideal. Thermo özelliği sıcak yemekleri sıcak, soğuk yemekleri soğuk tutma kapasitesine sahip. Bu da yemekleri uzun süre tüketilebilir durumda saklamanızı sağlıyor. Sızdırmaz kapak tasarımına sahip ürün, yiyeceklerin dışarıya sızmasını önlüyor ve lezzetlerin korunmasına yardımcı oluyor. Hafif yapısı ve uygun boyutu sayesinde rahatlıkla çantada taşınabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Diğer yeşil markada bu hacimde yemek termosu yoktu o yüzden bunu aldım. Diğer markadan en az 10 termosu olan saplantı sahibi bir tüketici olarak tereddütlerim vardı. Boşa endişelenmişim. Çok ama çok memnunum. 2 kişilik sulu yemeği rahatça alıyor."

  • "Eşim için almıştım, çok memnun. Sabah işe giderken kahvaltısını götürüyor. Kaşığı da kullanışlı ve kolay açılıyor. Stanley'den daha büyük olması da avantajdı, fiyatı da gayet uygun. Bence kıyaslandığında bu seçenek daha iyi duruyor her türlü. Sızdırması yok, gayet sağlam."
Ürünü İncele

Bu ürün de indirimde: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu 0.70 lt

Adsız tasarım - 2025-05-07T111233.771

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten çok başarılı uzun saatler sıcak tutuyor. Ben arada çay vs. de koyuyorum onlarda da çok başarılı."

  • "Sadece sıcak-soğuk değil ayrıca içine ne koyarsanız koyun taze tutuyor. Doğranmış muzu bile 12 saat sonra içinden çıkarıp yediğimde sanki muzu yeni doğramış da yiyor gibiyim, yemek türlerini de ne olursa olsun +12 saat sonrasına kadar sıcak-soğuk ve taze tutuyor. Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum açıkcası, boyutuna göre ağırlığı da başarılı, kapağına ise 1 porsiyon yemek güzelce sığıyor."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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