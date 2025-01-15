Fiyatı 998 TL! Evde keyif yapmanızı sağlayacak 1000 TL altı fiyata alınabilecek en iyi masaj aleti

Çalışma stresi, trafik, toplantılar, halledilmesi gereken işler, evdeki dertler derken günün yorgunluğu omuzlarınıza, sırtınıza yüklenir. Bu yükten kurtulmanın yolu, uzun uzun dinlenmek olsa da çoğu zaman dinlenmek için yeterince fırsat bulmak biliyoruz ki pek mümkün değil. Peki ne yapmalı? Gelişen teknoloji sayesinde bunun cevabı aslında son derece basit: yeni nesil akıllı masaj aletlerinden bir tane edinmelisiniz. "Alacağım masaj aletini omuzlarımdan ayaklarıma pek çok bölgede kullanabileyim!" diyorsanız da şimdi size önereceğimiz ürüne mutlaka göz atmalısınız! Bovlen 16 Toplu Ovmalı Yoğurmalı Boyun Masaj Yastığı, kullanıcılarından tam not alan fonksiyonel bir ürün ve bugüne özel indirime girdi. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin. İşte detaylar...

Bovlen 16 Toplu - Ovmalı Yoğurmalı Boyun Masaj Yastığı - 3 Hız Kademeli Ayarlanabilir Boyun Masaj Aleti

Yoğun bir iş günü ya da yorucu bir spor sonrası kaslarda biriken gerginliği ve stresi azaltmaya yardımcı olan Bovlen 16 Toplu - Ovmalı Yoğurmalı Boyun Masaj Yastığı, ayarlanabilir üç farklı masaj hıza sahip. Ters yön özelliği sayesinde mevcut yönün tam tersine doğru da masaj yapabilen bu cihazı, elektrikli adaptörü ile prize takarak evde, ofiste istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Araç çakmaklık girişi adaptörü sayesinde aracınızda da kullanabileceğiniz masaj aleti yalnızca boyun masajı yapmakla kalmıyor, vücudun her bölgesinde kullanılabiliyor.

Şarj edilebilir lityum pil ile çalışan cihazın şarj kablosu tipi: Type-C.

Motor Gücü: 24 Volt.

Ürün boyutu: 13,2cm x 13,4cm x 4,6cm

Ürün İçeriği: 1 adet masaj yastığı, 1 adet ev elektrik adaptörü, 1 adet araç çakmak girişi güç adaptörü, 1 adet kullanma klavuzu

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