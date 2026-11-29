Ankara'daki ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının robotik takımı Cartesian Robotics, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. 2023 yılında 7 öğrenciyle kurulan takım, 2026'da ABD'nin Houston kentinde düzenlenen FIRST Tech Challenge Dünya Şampiyonası'nda Franklin divizyonunun Sustain Award ödülüne layık görüldü.

Çocukları ve gençleri robot tasarımı aracılığıyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle buluşturan uluslararası bir topluluk olan FIRST, farklı yaş gruplarına yönelik programlar düzenliyor.

FIRST LEGO League (FLL), FIRST Tech Challenge (FTC) ve FIRST Robotics Competition (FRC) programlarına katılan öğrenciler, yarışacakları robotların tasarımından yazılımına kadar tüm süreçleri kendileri yürütüyor. Yarışmalarda robotların elde ettiği skorların yanı sıra mühendislik süreçleri, takım çalışması ve topluma sağlanan katkılar da jüri tarafından değerlendiriliyor.

HER SEZON SIFIRDAN ROBOT TASARLIYORLAR

FIRST Tech Challenge kapsamında 12-18 yaş aralığındaki öğrenciler, her sezon belirlenen yeni oyun için sıfırdan robot geliştiriyor. Yarışma sırasında robotlar, kendilerine verilen görevlerin bir bölümünü otonom olarak, diğer bölümünü ise öğrencilerin kontrolünde gerçekleştiriyor.

Yarışma kurallarının ve sahanın her sezon değişmesi nedeniyle takımlar, tasarım süreçlerine her yıl yeniden başlıyor.

FIRST organizasyonunun temelinde ise Gracious Professionalism ve Coopertition olmak üzere iki önemli ilke bulunuyor. Gracious Professionalism, yapılan işte yüksek kaliteyi hedeflerken rakiplere karşı saygılı olmayı esas alıyor. Rekabet ve iş birliği kavramlarından türetilen Coopertition ise takımların yarışma sırasında birbirleriyle bilgi paylaşmasını ve gerektiğinde rakiplerine yardım etmesini teşvik ediyor.

7 ÖĞRENCİYLE BAŞLADILAR, DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ÖDÜL ALDILAR

Takımın paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılında 7 öğrenciyle temelleri atılan Cartesian Robotics, bugün 30 ortaokul öğrencisi ve deneyimli genç mentörlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Adını Fransız filozof René Descartes'tan alan takım, filozofun ünlü sözünden hareketle belirlediği "I think, therefore I can" (Düşünüyorum, öyleyse yapabilirim) sloganıyla çalışmalarını yürütüyor.

Aralık 2025'te düzenlenen FTC Türkiye Şampiyonası'nda organizasyonun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Inspire Award'u kazanan ekip, başarısını uluslararası arenaya da taşıdı.



Nisan-mayıs 2026'da Houston'da gerçekleştirilen FIRST Tech Challenge Dünya Şampiyonası'na katılan takım, Franklin divizyonunda Sustain Award ödülünün sahibi oldu.

Söz konusu ödül, yalnızca bir sezonda elde edilen başarıya değil; uzun vadeli planlama, finansman ve öğrenci yetiştirme süreçleriyle sürdürülebilir bir yapı oluşturabilen takımlara veriliyor.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER YENİ ÜYELERİ YETİŞTİRİYOR

Cartesian Robotics, öğrencilerin robotik alanındaki gelişimlerini uzun vadede desteklemek amacıyla Cartesian Pipeline adını verdiği bir eğitim modeli uyguluyor.

Bu model kapsamında FIRST LEGO League ile robotik çalışmalarına başlayan öğrenciler, ortaokulda FTC, lisede ise FRC programlarıyla deneyimlerini geliştirebiliyor.

Mezuniyetlerinin ardından takımla bağlarını koparmayan öğrenciler, genç mentör olarak ekibe geri dönüyor. Deneyimli öğrenciler, yeni takım üyelerine robot tasarımından yazılıma kadar üretim sürecinin tüm aşamalarında rehberlik ediyor.

GELİŞTİRDİKLERİ ROBOTUN KODLARINI HERKESE AÇTILAR

Cartesian Robotics'in geliştirdiği robotlar arasında X, Hilda, Cerberon ve açık kaynaklı Kaboom bulunuyor.

Takımın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2023-24 sezonunda X, 2024-25 sezonunda Hilda, 2025-26 sezonunda ise Cerberon adlı robot geliştirildi.

Başlangıç robotu (starterbot) olarak tasarlanan Kaboom'un tam CAD dosyası ve Java kodu ise takım tarafından herkesin erişimine açık şekilde paylaşıldı.

Cartesian Robotics'in yürüttüğü çalışmalar, takımın resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.