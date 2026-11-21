Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Yusuf Arslan, Efe Parıldar, Nusret Fırat Akdağ ve Ahmet Arda Özyapan'ın, Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız danışmanlığında geliştirdiği sistem, bitirme projesi kapsamında hazırlandı. Çalışma, hedefin menzil ve hız bilgisinin radar tarafından tespit edilmesini, radar işaretlerinin karıştırıcı tarafından değiştirilerek radara geri gönderilmesini ve bu müdahalenin radar üzerindeki etkilerinin incelenmesini amaçlıyor. 3 farklı radar dalga biçiminin ele alındığı projede, radar tarafında hedefin uzaklığı ve hızı, gönderilen ve yansıyan işaretler arasındaki zaman gecikmesi ile vuru (beat) frekansı analizinden elde edilen sonuçlar gerçek zamanlı bir radar ekranı üzerinde görselleştirildi. Karıştırıcı tarafında ise radardan alınan işaretin genlik ve faz bilgisi üzerinde değişiklik yapılarak yanıltıcı işaretler üretildi. Çalışma, radar ve elektronik harp alanlarındaki araştırma ihtiyacına yönelik, düşük maliyetli ve yeniden yapılandırılabilir bir deney ortamı sunuyor.

'YERLİ VE MİLLİ ŞEKİLDE GELİŞTİRDİK'

Öğrencilerden Efe Parıldar, projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 9 numaralı 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' hedefiyle örtüştüğünü anlatarak, "Projede radar sistemi ile tespit edeceğimiz cismin mesafesini ve hızını belirleyip, ardından karıştırıcı sistemimiz ile buna karşı bir tez olarak hızını ve mesafesini farklı noktalarda gösterip bozmayı amaçladık. 1 yılımızı alan bu sistemi yerli ve milli şekilde geliştirdik. Savunma sanayinde çok önemli bir nokta radar sistemleri ve radar karıştırıcı sistemleri. Sistemde 2 kutu antenimiz var. Bu kutu antenlerimizin bir tanesi gönderici sinyal kanalını temsil ediyor. Bir tanesi alıcı sinyal kanalını tespit ediyor. Bu sinyaller hedefe doğru bir sinyal gönderiyor ve biz bu hedeften yansıyan sinyali alıp aslında cismimizin mesafesini ve hızını bulabiliyoruz. Radar karıştırıcı sistemimiz de bu gelen sinyalleri farklı noktalarda gösterip hızını ve mesafesini bozuyor. Sistemimiz böyle çalışıyor" dedi.

'HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN KİRİTİK'

Sistemin hava savunma sistemlerinde kullanılabileceğini de belirten Parıldar, "Örnek olarak, jetler giderken radar sistemlerinin tespit edememesi için kendi konumlarını farklı yerlerde gösterip anlatarak aslında hava savunma sistemlerini ekarte etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden hava savunma sistemleri için çok kritik bir rol oynuyor. Gelecekte bu projemizi tam zamanlı, daha ileriye yönelik, ikili oynayan platformlarda belki de bir şekilde devam ettirip ülkemize ve vatanımıza hayırlı bir proje yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır