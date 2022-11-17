Fiyatlar artmadan bu büyük indirim döneminde mutfağınıza eklemeniz gereken airfryer modelleri

Yüksek ısının iç bölmede hızlıca döndürülmesiyle yiyecekleri sağlıklı bir şekilde pişiren airfryerlar, hiç yağ kullanmadan da pişirme işlemi yapabiliyor. Pişirme sürelerini önemli ölçüde kısaltarak zamanı değerli olanlara önemli bir avantaj sağlıyor. Kısa sürede sağlıklı ve lezzet dolu yiyecekler pişmeyi sağlayan airfryer modellerinin geniş hazneli, mobil uygulama destekli, programlanabilir özellikli ve dijital ekranlı birçok çeşidi bulunuyor. Hazırsanız en iyi airfryer çeşitlerini keşfedelim.

1. Mutfakların şefi: Electrolux E6AF1-6ST Airfryer

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"En iyi Airfryer modeli hangisi?" sorusunu soranlara tavsiye edilen Electrolux E6AF1-6ST Airfryer, dokunmatik LCD paneliyle kolayca yönetiliyor. Farklı tarif seçenekleri, ayarlanabilir sıcaklık ve zaman gibi kullanıcı dostu özellikleri bulunuyor. Tek başına kızartma, fırınlama, kavurma ve ızgara gibi birçok fonksiyonu üstleniyor. Dayanıklı malzeme kalitesiyle uzun ömürlü kullanım sunan model, ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle beğeni kazanıyor.

2. Kompakt tasarım: Yui M10 Maxifry Airfryer

Kompakt tasarımlı iyi bir airfryer modeli arandığında bir adım öne çıkan Yui M10 Maxifry Airfryer, 80 ve 200 derece arasında ayarlanabilir sıcaklığa sahip. Kolay kullanılabilir dijital ekranı ve sekiz farklı hazır pişirme programıyla pratiklik sağlıyor. 10 kat fazla hava dolaşım hızıyla yüksek verimlilik sunan model, en kısa sürede ve çok az yağlı gevrek lezzetler hazırlıyor.

3. Geniş pişirme kapasiteli: Philips HD9650/90 XXL Airfryer

Kalabalık evler için airfryer önerisi isteyenlerin karşısına çıkan Philips HD9650/90 XXL Airfryer 7,3 litre hacmindeki pişirme sepetiyle bütün bir tavuğu bile kolayca pişirebiliyor. Fat Removal teknolojisi sayesinde yiyecekleri fazla yağdan ayırarak sağlıklı pişirme işlemi yapıyor. Akıllı dijital paneli sayesinde kolayca kontrol ediliyor. Pişirme sepetinin çıkartılıp kolayca yıkanabilmesi de cabası!

4. Dilediğiniz gibi ayarlayın: Arzum AR2062-B Airtasty Airfryer

En iyi airfryer modelleri sıralaması yapıldığında üst sıralarda başarıyla yerini alan Arzum AR2062-B Airtasty Airfryer, sebzeden hamur işlerine kadar birçok pişirme işlemi yapabiliyor. 4 litre pişirme haznesi bulunan ürün, hazırlanacak yiyeceğe göre hassas zaman ve ısı ayarı yapılmasına imkân tanıyor. Böylece her yiyecek ideal ısıda ve zaman diliminde pişiyor.

5. Kolayca temizleyin: KUMTEL Fastfryer Airfryer

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata bol özellikli bir airfryer modeli satın almak isteyenlere KUMTEL Fastfryer Airfryer tavsiye ediliyor. Paslanmaz çelik parçalardan oluşan pişirme haznesiyle sağlıklı ve dayanıklı kullanım sunuyor. Ayrıca iç parçalar çıkarılabildiği için kolayca temizleniyor. Bir saatlik zamanlayıcısıyla beğeni kazanan model, pişirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak kapanıyor.

6. İhtiyacınız olan tüm özellikler: SEM Akıllı Aircook Airfryer

Gürültülü mutfak ürünlerinden hoşlanmayanların mutlaka göz atması gereken SEM Akıllı Aircook Airfryer, pişirme işlemi sırasında rahatsız edici ses yaratmıyor. Turbo hava teknolojisine sahip airfryer, kısa sürede harika lezzetler hazırlıyor. 5 litre pişirme kapasitesiyle kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor. İç parçaları kolayca çıkan model, bulaşık makinesinde düşük ısıyla yıkanabiliyor.

7. Çok amaçlı kullanım: Xiaomi Mi Smart Airfryer

Birbirinden etkileyici özellikleriyle merak uyandıran Xiaomi Mi Smart Airfryer; 40 ila 200 derece arasında sıcaklık ayarı sunuyor. OLED ekranıyla kolay görüş ve pratik kullanım sağlıyor. 360 derecelik hava sirkülasyonu sayesinde her yiyeceğin eşit pişmesini sağlıyor. Mobil uygulama desteğiyle beğeni kazanıyor. Ürünün önemli bir özelliği ise 24 saate kadar programlanabilmesi!

8. Geniş dijital paneliyle: Luxell LXAF-01 XXL Airfryer

Geniş dijital kontrol ekranıyla yazı ve programların rahat görülmesini sağlayan Luxell LXAF-01 XXL Airfryer, 7,5 litre iç hacmi ve 1850 Watt gücündeki performansıyla takdir topluyor. 40 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarına sahip olmasının yanı sıra 60 dakikaya kadar zaman ayarı da bulunduruyor. Böylece pişirme işlemi sırasında ürünün başında beklemek gerekmiyor. Silent Device özelliği sayesinde sessiz çalışması da cabası!

9. Yeni lezzetler: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classıc Yağsız Fritöz Airfryer

Tefal marka en iyi airfryer modeli olan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classıc Yağsız Fritöz Airfryer, modern ve şık tasarımıyla mutfaklara tarz kazandırıyor. Ekstra çıtır teknolojisi sayesinde yağsız ve çıtır lezzetler hazırlayabiliyor. Döküm alüminyum ızgarası bulunan model, et ve sebzelerin yumuşak ve sulu şekilde hızlıca pişmesini sağlıyor. 4,2 litre pişirme kapasitesiyle tek seferde 6 kişiye yiyecek hazırlıyor.

10. Fiyat performans ürünü: Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black

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En ucuz airfryer modelleri arasında kalitesiyle dikkat çeken Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black, silindir tasarımı sayesinde dar mutfaklarda kolayca yer buluyor. 3,5 litre pişirme kapasite bulunan model, 1300 Watt gücünde çalışıyor. 360 derece hava sirkülasyonu teknolojisi sayesinde yiyeceklerin eşit pişmesini sağlıyor. Airfryerların dikkat çeken önemli bir özelliği de asla yağ sıçratmamaları. Böylece mutfaklar her zaman tertemiz kalıyor!