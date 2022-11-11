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  4. Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

08.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratiklik sunan klasik fritözler, özellikle kızartmaların lezzetini kat kat artırırken yeni nesil fritözler olan airfryer modelleri; sıcak hava teknolojisini kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık yemekler pişiriyor. Leziz ve sağlıklı yemekler pişirmek istiyorsanız Arçelik Airfryer ve Tefal Actifry modellerini inceleyebilirsiniz. Gelin, mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak bu ürünlerin özelliklerine ve onlara alternatif olabilecek airfryer ve klasik fritöz modellerine beraber bakalım.

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

İçindekiler

  • Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz
  • Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün teknik özellikleri
  • Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları
  • Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün kullanıcı yorumları
  • Arçelik FR 6032A Resital Fritöz
  • Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün teknik özellikleri
  • Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları
  • Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün kullanıcı yorumları
  • Alternatif Ürünler
  • 1. Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam Airfryer
  • 2. Tefal FF215D Uno Fritöz
  • 3. Arçelik K1798 Fritöz
  • 4. Arçelik K1799 Fritöz

Airfryer ya da fritöz alma arifesindeyseniz birçok farklı ürün arasında kafanız karışmış olabilir. Neyse ki işinizi kolaylaştırmak için çok beğeneceğinizi düşündüğümüz iki ürünü tüm detaylarıyla inceledik. Arçelik Airfryer ve Tefal Actifry modellerinin teknik özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek hangi ürünün tam sizlik olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse buyurun Arçelik ve Tefal Airfryer karşılaştırmasına! Hâlâ karar veremezseniz alternatif airfryer ve fritöz modellerini de inceleyebilirsiniz.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün teknik özellikleri

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz, hiç yağ kullanmadan veya çok az yağ kullanarak besin değerini kaybetmeyen yemekler pişirmeyi arzulayanların tercihleri arasında yer alır. İster donmuş ister taze olsun, her türlü et ve sebzeyi kolaylıkla pişirebilir. Dokuz farklı otomatik pişirme menüsü bulunur ve tek bir tuşa basarak çalıştırılabilir. 1350 Watt pişirme gücüyle hızlı ve etkili bir şekilde yemek pişirirken tek seferde altı kişilik öğün hazırlayabilir. Fritözün haznesi toplamda 1,2 kg yemek alabilir.

Ürün, 70-220 santigrat derece arasında çalışır ve zamanlayıcıyla 60 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıcak hava ile pişirmenin yanında otomatik karıştırma modu da bulunan ürün, bu sayede yemeklerin başında bekleme derdini sona erdirir. Otomatik karıştırma özelliği sayesinde yiyeceğin her noktasının eşit şekilde pişmesini sağlar. Kızartma, atıştırmalık, mini sarma ve börekler, et ve sebze topları, tavuk yemekleri ve tatlılar gibi birçok farklı yiyeceği pişirmede kullanılabilir. Akıllı teknolojiyle donatılan Tefal Actifry, yemekleri tek adımda pişirebilir. Kolay kullanılan arayüz ile üretilir. Yemek pişirmede sağladığı kolaylık kadar temizleme konusunda da pratik olan ürünün çıkarılabilir parçaları, bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabilir.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

  • Dual Motion teknolojisi sayesinde yemekleri otomatik olarak karıştırır. Böylelikle yemeğin başında beklemek gerekmez.

  • Az yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan sağlıklı öğünler hazırlama imkânı sunar.

  • Dokuz farklı pişirme programı tek tuşla başlatılabilir.

  • Ürünün uygulaması üzerinden 300, kitapçığı üzerinden 150 farklı tarife ulaşmak mümkün.

  • Sıcak tutma ve gecikmeli başlatma özellikleri bulunur.

Dezavantajları:

  • Altı kişilik yemek hazırlayabilen ürün, geniş aileler ya da kalabalık misafir grupları için yetersiz kalabilir.

  • Ürünün yüksek sesle çalışması pek beğenilmeyebilir.

  • En az 30 dakikada yemek pişirebiliyor. Bu da diğer markaların daha hızlı yemek hazırlayan ürünleri ile Tefal Actifry karşılaştırması yaptığımızda dezavantaj yaratıyor.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Tefal Actifry'ı incelerken yorumlara bakmamak olmaz! Kullanıcılar tarafından genellikle olumlu yorumlar alan Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz, yemek yapmayı kolaylaştırması nedeniyle tercih ediliyor. Kullanıcılar Actifry'ın yemek pişirme yeteneklerini beğense de pişirme süresinin uzun olduğundan bahsediyor. Buna rağmen koku yapmaması ve kolayca temizlenmesi sayesinde çok beğeniliyor. Bazı kullanıcılar, ürünü yemek pişirmeyi bilmeyen yakınları için aldığını ve memnun kaldığını söylüyor. Üstelik ürünün pratik olması, pişirme esnasında yemeğin başında beklemeye gerek bırakmaması ve yağ sıçratmaması sayesinde çalışan bireylerin de beğenisini kazanıyor.

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Arçelik FR 6032A Resital Fritöz

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün teknik özellikleri

Arçelik FR 6032A Resital Fritöz, şık tasarımıyla mutfaklara çok yakışan bir ürün. Çekmeceli bir sisteme sahip olan fritözün içi yanmaz ve yapışmaz bir malzeme ile kaplı. Bu sayede yemekleri kolay bir şekilde pişirebiliyor ve temizlenmesi çok kolay oluyor. Üstelik fritözün çıkarılabilir bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Hafif yapısıyla kolay bir şekilde taşınabiliyor. Küçük ve kompakt bir yapıya sahip olduğu için tezgâhta fazla yer kaplamıyor. Üstelik bu sayede ürünü kullanmadığınız zamanlarda mutfak dolaplarında da saklayabilirsiniz.

1300 Watt güç ile çalışan üç litre kapasiteli ürünün zamanlayıcı ve ısı ayarını manuel olarak yapabilirsiniz. Bu özellik, yemeğin başında bekleme derdine son verir. Sadece bir kaşık yağ ile sağlıklı çıtır çıtır patates kızartmaları ve harika et ızgaraları yapabilirsiniz. Ürünün düşük sesle çalışması sayesinde herkes uyurken lezzetli kahvaltılar hazırlayabilirsiniz.

Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

  • Plastik gövdesi sayesinde hafif ve taşınabilir bir yapıya sahip.

  • Sepetin metal tutma sapı ısı geçirmez yapıda üretilir.

  • Sıcaklık kontrolü manuel olarak kolay bir şekilde yapılabilir.

  • Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde başında beklemeye gerek olmaz.

  • Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar.

  • Basit ve kolay kullanılan bir yapıya sahip.

Dezavantajları:

  • Üç litre kapasitesi kalabalık aileler için yeterli olmayabilir.

  • Hazır mod özelliği bulunmuyor.

  • Dijital ekranı yok.

Arçelik FR 6032A Resital Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Arçelik FR 6032A Resital Fritöz, kullanıcılardan tam puan alan ürünler arasında yer alıyor. Özellikle hijyenik ve pratik olması nedeniyle beğeniliyor. Ürün sayesinde az yağ kullanarak sağlıklı kızartmalar yapabilmek de işin cabası. Bazı kullanıcılar için dezavantaj yaratsa da ürünü dijital ekranının bulunmaması nedeniyle tercih edenler de mevcut. Bazı kullanıcılar, modeli bu şekilde daha kolay bir şekilde kullanabildiğini söylüyor. Bazıları da yemek yaptıktan sonra mutfağın hâlâ tertemiz olduğunu ve hiç kokmadığını belirtiyor.

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Alternatif Ürünler

1. Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam Airfryer

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

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Üçü bir arada kullanım olanağı sunan Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam Airfryer, herkesin seveceği sağlıklı öğünler pişirebilir. 6,5 litre kapasiteli ürünün kızartma modu sayesinde çok az yağ kullanarak çıtır çıtır patatesler hazırlayabilir, buhar teknolojisiyle yemeklerin besin değerlerini koruyarak harika menüler hazırlayabilirsiniz. Yedi farklı otomatik modu bulunan ürün, akıllı kombine seçeneği sayesinde çok kullanışlı.

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2. Tefal FF215D Uno Fritöz

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

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Tefal FF215D Uno Fritöz, geniş kapasitesi sayesinde dört kişiye kadar kızartma hazırlamak için ideal. Ürünün 150-190 santigrat derece arasında ayarlanabilir termostatı bulunuyor. Kompakt boyutu ve katlanan sapı, yerden tasarruf edilmesini sağlıyor. Ürünün cam penceresi sayesinde yemeklerin pişme durumu takip edilebiliyor.

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3. Arçelik K1798 Fritöz

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Kompakt ve sade tasarımıyla beğeni kazanan Arçelik K1798 Fritöz, kullanımı en kolay fritöz seçeneklerinden biri. 800 Watt güçle çalışan fritöz, toplamda 2,5 litrelik kapasiteye sahip. 30 dakika zamanlayıcı özelliği sayesinde ürünün başında beklemeseniz de istediğiniz an durmasını sağlayabilirsiniz. Fritöz, sökülebilir ve kolay temizlenebilir malzeme ile üretilir. Ürünün tek eksiği ise izleme penceresinin bulunmaması.

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4. Arçelik K1799 Fritöz

Tefal ve Arçelik Airfryer karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Arçelik K1799 Fritöz, plastikten üretilen gövdesi ve metal sepetiyle pratik ve kullanışlı fritöz seçenekleri arasında yer alır. Sıcaklık kontrolü yapmaya olanak sağlayan ürün, aynı zamanda zamanlayıcı fonksiyonuna da sahip. İşlem bitince modelin kapağı otomatik olarak açılır. Model sayesinde bir kaşık yağ kullanarak harika patates kızartmaları yapabilirsiniz.

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