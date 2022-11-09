Sem ve Electrolux Airfryer kullanıcı yorumları ve karşılaştırması

Son zamanlarda sıcak hava fritözü almayı düşünenlerin aklını kurcalayan konular arasında Sem ve Electrolux airfryer karşılaştırması yer alıyor. Bu ürünlerin az yağ ile kızartma yapabilmesi ile kek tariflerinden ızgaralara kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılması, en çok beğenilen özellikleri. Üstelik airfryerlar, sizi yemeğin başında bekleme derdinden de kurtarıyor. Bu sebeple hem çocuklu aileler hem çalışanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bu iki markanın airfryer modellerini sizler için karşılaştırdık.

SEM Akıllı Aircook Airfryer

SEM Akıllı Aircook Airfryer'ın teknik özellikleri

SEM Akıllı Aircook Airfryer, yerli malı damgasına sahip ender sıcak hava fritözleri arasında bulunuyor. 1650 Watt pişirme gücü sağlayan ürün, bu sayede hızlı ve sağlıklı bir şekilde her türlü kızartmayı pişirebiliyor. Aynı zamanda ızgara tarzı yemekleri de lezzetli bir şekilde hazırlıyor. Cihazın beş litre hacimli pişirme haznesi, geniş bir alan sunarken kalabalık ailelerin ihtiyacı olan bütün porsiyonları tek seferde hazırlamaya yardımcı oluyor. Üstelik teflon kaplama malzemesi sayesinde ürün ile yanmadan ve yapışmadan her türlü yemeği yapmak mümkün.

Kızartma yapmanın sağlıklı yolu olarak gösterilen SEM Akıllı Aircook Airfryer, aynı zamanda kavurma ve ızgara gibi yemekleri de kolaylıkla pişirir. Turbo hava teknolojisi kullanan ürün; bu sayede yiyecekleri hızlı, eşit ve lezzetli bir şekilde hazırlar. %90 daha az yağ kullanmanızı sağladığı gibi yiyeceklerde bulunan yağları arındırır. Böylelikle daha sağlıklı öğünler elde etmenizi sağlar. Isı ve süre ayarlı olarak çalıştırılabilen ürün, temizleme esnasında da kolaylık sunar. Pişirme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde 30 dakikaya kadar yemeğinizi istediğiniz sıcaklıkta bekletebilirsiniz. Sem airfryer kullanıcı yorumlarında cihazın ne kadar pratik olduğuna pek çok kişi değinmiş.

SEM Akıllı Aircook Airfryer'ın avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Düşük elektrik tüketimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

Yerli malı üretim olduğu için yedek parça bulması kolay olur. Böylece ülke çapında geniş servis ağı sunar.

Geniş kapasitesi sayesinde tek seferde bir bütün tavuk, bir veya iki kilogram patates pişirebilir.

Sessiz çalışır.

Yağ kullanmadan lezzetli yemekler yapar.

Yemek yaparken oluşan koku problemini ortadan kaldırır.

Sekiz adet önceden ayarlı pişirme programı sayesinde tek tuşla çalışabilir.

Dezavantajları:

Beş litre hacmine rağmen bazı zamanlarda kalabalık aileler için yeterli olmayabilir.

SEM Akıllı Aircook Airfryer'ın kullanıcı yorumları

SEM Akıllı Aircook Airfryer kullanıcılardan iyi not alan airfryer modelleri arasında bulunuyor. Bütün tavuk dahil olmak üzere ürünün yemekleri lezzetli bir şekilde pişirdiği belirtiliyor. Üstelik cihazın yemekleri kısa sürede pişirmesi sayesinde kullanıcılar, zamandan tasarruf ettiklerini söylüyor. Sem airfryer kullanıcı yorumları arasında bazı kullanıcılar, özellikle çalışan kişilerin bu ürünü mutlaka almasını tavsiye ediyor.

Electrolux E6AF1-6ST Airfryer

Electrolux E6AF1-6ST Airfryer'ın teknik özellikleri

Electrolux E6AF1-4ST Airfryer, şık Inox tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle birçok insanı kendisine hayran bırakan modellerden biri. Kızartma yapmayı sevenler tarafından sıklıkla tercih edilen ürün, sağlıklı bir şekilde yemek yapmanın en pratik yolu. Sıcak hava sirkülasyonu tekniğine göre çalıştığı için mutfaktaki birçok cihazın yaptığı işi tek başına yapıyor. Kızartma, fırınlama, kavurma ve ızgara için sadece Electrolux E6AF1-6ST Airfryer kullanmanız yeterli. Önceden ayarlanmış sekiz farklı pişirme programı bulunan model, bu sayede sağlıklı ve lezzetli öğünler elde etmeyi kolaylaştırıyor. 1500 Watt ısıtma gücü sunduğu için hızlı bir şekilde pişirme imkânı tanıyor. Ürünün elektronik ekranlı dokunmatik menüsü, kullanıcılara sıcaklık bilgisi sunduğu gibi ısı ve süreyi ayarlama şansı da veriyor. Bu sayede kendi tariflerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Tek tuşa basarak çalışan cihaz, kullanım esnasında olduğu kadar temizlik esnasında da pratiklik sağlıyor. Ürünün çıkarılabilir olan bütün parçaları, bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabilir.

Electrolux E6AF1-4ST Airfryer'ın avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Sağlıklı kızartmaları pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Inox yapısı ve kompakt tasarımıyla mutfağınızda şık bir görüntü oluşturur.

Önceden ayarlı pişirme programları, tek tuşla çalıştırılır.

Önceden hazırlanmış tariflerden ilham alabilirsiniz.

Tavuk, sebze veya kek gibi çok farklı tariflerde kullanılabilir.

Dezavantajları:

Cihazın üç litrelik hacmi, kalabalık ailelere yetmeyebilir.

Electrolux E6AF1-4ST Airfryer'ın kullanıcı yorumları

Electrolux E6AF1-4ST Airfryer her yönden beğenilen airfryer modellerinden biri olabilir. Malzeme kalitesi tarafından beğenilen ürün, hassas dokunmatik tuşları sayesinde pratik bir şekilde çalışıyor. Tasarımı konusunda birçok kullanıcıdan tam puan alıyor. Ürünün, mutfağını daha şık hâle getirdiğini söyleyenler dahi mevcut. Pratik bir şekilde yemek pişirebildiğini söyleyenler olduğu gibi cihazın temizlik konusunda da çok rahat kullanıldığından bahsediliyor.

Alternatif ürünler:

1. Electrolux E5AF1-4GB Create 5 Hava Fritözü

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Neredeyse hiç yağ kullanmadan çıtır ve lezzetli kızartmalar yapmaya olanak tanıyan Electrolux E5AF1-4GB Create 5 Hava Fritözü, şık görüntüsüyle dikkat çekiyor. 60 dakikalık zamanlayıcı kurmaya olanak tanıyan cihaz, diğer işlerinizi hallederken bir yandan yemek pişirmenizi mümkün hâle getiriyor. Her türlü mutfağa uyum sağlaması için kompakt ve şık bir tasarımla üretilmiş. Aynı zamanda kullanıcılara süre ve ısı ayarı yapılabilen kolay bir arayüz sunuyor.

2. SEM Akıllı Aircook Airfryer SC301

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Pişirme işini profesyonel biçimde yapan SEM Akıllı Aircook Airfryer SC301, 5 litrelik geniş hacmi sayesinde en kalabalık ailelerin bile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ürünle kızartma, kavurma, pişirme ve ızgara yapabilirsiniz. Yemekleri ister az miktarda yağ kullanarak ister hiç yağ eklemeden hazırlayabilirsiniz. Üstelik cihazın pişirme haznesini çıkarıp düşük ısıda bulaşık makinesinde yıkamak mümkün.

3. Electrolux E6AF1-6ST Explore Fritöz

Electrolux E6AF1-6ST Explore Fritöz, 2 litre hacmi ile çekirdek ailelerin tercih edebileceği airfryer modellerinden biri. Çok yönlü bir mutfak aleti olan cihaz, önceden ayarlanmış programlarıyla lezzetli yemekler yapmanızı sağlar. Yemeklerde doğal ve gevrek bir görünüm elde etmek için hızlandırılmış sıcak hava teknolojisini kullanır. Eşit ve homojen pişmiş, dışı çıtır ve içi yumuşacık kızartmalar istiyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

4. Philips HD9870/20 Airfryer Smart Sensing

Sem ve Electrolux marka airfryerlara rakip olabilecek bir ürüne ne dersiniz? Philips HD9870/20 Airfryer Smart Sensing, rapid air teknolojisi sayesinde yedi kat daha hızlı hava akışı sağlar. Bu sayede gıdaların dışı çıtır içi yumuşacık olur. Smart sensing teknolojisi ise cihazın ısı ayarını ve pişirme süresini gıdaya göre otomatik olarak seçmesine imkân tanır. Harika, değil mi?