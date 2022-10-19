Sağlamlığıyla ünlü iki marka Philips ve Arçelik Airfryer karşılaştırması

Pratik şekilde yemek yapmak isteyenlerin tercihi yağsız fritöz modellerinden yana oluyor. Bu sayede lezzetten ödün vermeden sağlıklı kızartmalar hazırlamak mümkün hâle geliyor. Siz de airfryer alma arifesindeyseniz ancak hangi marka ve modeli alacağınıza karar veremiyorsanız çok şanslısınız! Çünkü Philips ve Arçelik markalarının airfryer modellerini sizin için bir araya getirdik. Öyleyse Arçelik ve Philips airfryer modellerinin farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve alternatiflerini inceleyebilirsiniz. Haydi gelin, daha sağlıklı ve leziz yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak bu ürünleri birlikte inceleyelim.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün teknik özellikleri

Son zamanların gözde fritöz modellerinden Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, geniş kapasitesi ile kalabalık ailelere ve misafir ağırlamayı sevenlere hitap eden ürünler arasında yer alıyor. 2225 Watt gücündeki ürün, 230 Volt elektrik ile çalışıyor. 7,3 litre kapasiteli tavası ve 1,4 kilogram kapasiteli sepeti sayesinde altı porsiyona kadar yemek yapma olanağı tanıyor. Modelin geniş haznesine bir bütün tavuk sığdırmak ve pişirmek mümkün. Üstün özellikleri ile çok sevilen bu fritöz; birçok yönden mutfak işlerini kolaylaştırmaya, aynı zamanda daha sağlıklı yemekler hazırlamaya yardımcı oluyor. Daha az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan yemek pişirmenizi sağlamasının yanı sıra sıcak hava üfleme ve döndürme teknolojisi sayesinde dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yemekler pişirmenizi sağlıyor. Fat Removal teknolojisi ile gıdaların üzerindeki fazla yağı gıdadan uzaklaştırıyor. Bu sayede klasik fritözlere göre %90 daha az yağ ile pişmiş sağlıklı yemekler hazırlamış oluyorsunuz.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz ile kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma ve ısıtma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken otomatik modlardan birini seçmek veya süre ile sıcaklığı ayarlamak. Gerisini fritöz halleder ve siz de zamanınızı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Pratik yönleriyle ön plana çıkan bu modelin özellikleri saymakla bitmiyor. Yemekleri istediğiniz an pişirmenize imkân veren zamanlayıcı özelliği bulunur. Ayrıca model, 30 dakikaya kadar sıcak tutma fonksiyonu ile yemekleri istediğiniz an yeni pişmiş gibi sıcacık hâlde yemenizi sağlıyor. Sadece pişirme konusunda değil, temizlikte de kolaylık sağlayan ürünün çıkarılabilir parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Bu sayede mutfak işlerini azaltabilirsiniz. NutriU uygulaması üzerinden kişiselleştirilmiş öneriler alabilir, adım adım anlatılan tarifler sayesinde yemeklerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Üstün özellikleri bulunan airfryerın birçok avantajı mevcut:

Tüm aile için tek seferde kolay bir şekilde yemek yapma imkânı sunar. Böylece kalabalık aileler ve misafir grupları için yemek hazırlamak kolaylaşır.

Rapid Air teknolojisi sayesinde fritözün içindeki sıcak hava ile çok az yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak kızartmalar yapma olanağı tanır.

Tek bir düğme ile önceden ayarlanmış programları kullanarak yemek pişirme kolaylığı sağlar.

Dondurulmuş ürünler, patates kızartması, et ve balık gibi farklı gıdaları pişirme imkânı sunar.

Çıkarılabilir bütün parçalarda QuickClean özelliği bulunur. Böylece bu parçalar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.

Kişiselleştirilmiş tarifler ve öneriler vermek için uygulama desteği sağlar. NutriU uygulamasında 350'den fazla tarif yer alır.

Kızartma, ızgara, rosto ve ısıtma gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Dezavantajları:

Geniş iç hacmi nedeniyle fazla yer kaplar.

Yemeği kontrol etmek için ürünün sepetini açmak gerekir, bu da ısı kaybına neden olur.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, kullanıcılarından tam puan alan bir ürün. Üstün teknolojisi ile beklentileri tam olarak karşılıyor. Pek çok kullanıcı; ürünün çok pratik olduğunu, yemekleri hızlı pişirdiğini ve çok kolay temizlendiğini söylüyor. Fiyat olarak da rakiplerine üstünlük sağladığının altı çizilirken servis desteği açısından da kullanıcıları üzmediği belirtiliyor. Kullanıcılar, Türkçe dil desteği de veren uygulaması sayesinde birçok tarife erişmenin mümkün olduğunu söylüyor. Diğer yandan modelin iç kısmının teflon kaplı olduğunu, bu yüzden ürünü temizlerken epey özen göstermek gerektiğini belirtenler de bulunuyor. Aksi takdirde teflon malzemenin gıdaya geçebileceğinden endişe ediliyor. Bu endişelere karşın teflonun yapışmama özelliğinin çok iyi olduğunu, bu sayede yemeklerin daha iyi piştiğini belirtenleri de görmek mümkün. Bazıları ise ürünün küçük aileler için uygun olduğunu, daha kalabalık aileler için yetersiz kalacağını ifade ediyor. Yine de ürünün yorumlarına genel olarak baktığımızda birçok kullanıcının Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'den memnun kaldığını söyleyebiliriz.

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz'ün teknik özellikleri

Philips airfryer almayı düşünen kullanıcıların merak ettiği ve ikilimde kaldığı airfryer modellerinden biri de Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz. 1300 Watt güç kapasitesi ve üç litrelik haznesi olan bu fritöz, şık görünümü ve teknik özellikleri sayesinde oldukça etkileyici. Genişliği 27,8; derinliği 39,3 ve yüksekliği de 32,5 santimetre olan ürün tezgâhta fazla yer kaplamadan kompakt bir deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Sıcaklık ve zaman ayarı sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Gövdesinde plastik materyal tercih edilen üründe metal bir tutma sapı; pişirme haznesinde ise çıkarılabilir, yanmaz yapışmaz malzeme bulunuyor. Fritözün çıkarılabilir parçaları, bulaşık makinesinde yıkanarak kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Ürün, hafif yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde mutfak dolaplarında dahi rahatlıkla saklanabiliyor.

Çalışma göstergesi sayesinde başında durmanıza gerek kalmayan ürün, ilk defa yemek yapanların bile kolay ve pratik bir şekilde en lezzetli tarifleri pişirmesini sağlar. Az miktarda yağ veya hiç yağ olmaksızın sağlıklı kızartmalar yapabilmesi sayesinde sizi sağlığınızı korumaya teşvik eder. Aynı zamanda derin yağda kızartma yapmak istiyorsanız Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz bunun için de uygun mekanizmaya sahip. Oldukça sessiz çalışan ürünü herkes uyurken dahi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Böylece erken saatlerde de sağlıklı kahvaltılıklar hazırlayabilirsiniz. Üzerinde iki adet döner buton bulunan ürün, bu butonlar yardımı ile sıcaklığın ve sürenin ayarlanmasını sağlar. Basit mekanizması ve kullanımı kolay yapısıyla herkesin en uygun ayarları seçmesine, böylece lezzetli yemekler pişirmesine yardımcı olur.

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz'ün kullanıcılara sunduğu birçok avantaj var:

Sadece 4,8 kilogram ağırlığındaki ürün, kolay bir şekilde kaldırılabilir ve istenen yere konulabilir.

Ürün, kompakt ve oval tasarımı sayesinde mutfak dolaplarında veya tezgâhın istenen köşesinde rahat bir şekilde saklanabilir.

Çalışma göstergesi sayesinde yemekleri otomatik olarak pişirebilir.

Sadece iki ayarı bulunan ürün, bu sayede herkes tarafından kolay bir şekilde kullanılabilir.

1300 Watt elektrik gücüyle düşük elektrik tüketimi sağlar.

Yanmaz yapışmaz malzemeleri sayesinde yemekleri lezzetli şekilde pişirir ve sonrasında kolayca temizlenir.

Metal tutma sapı ile dayanıklı bir hissiyat sağlar.

Dezavantajları:

Küçük haznesi nedeniyle geniş ailelere tek seferde yeterli porsiyonda yemek pişiremez. Bu yüzden ürünün birkaç kez çalıştırılması gerekir.

Ürünün programlanmış otomatik modlarının bulunmaması önemli bir dezavantaj.

Yemeği kontrol ederken haznenin çıkarılması nedeniyle ısı kaybı yaşanır.

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Arçelik FR 6032A Resital Beyaz Az Yağlı Fritöz, kullanıcılarından olumlu yorumlar alan bir diğer airfryer modeli. Ürün, öncelikle mutfağı temiz tutması ve kızartma yaparken etrafın kirlenmesini önlemesi sayesinde birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Ürünün tercih edilme sebeplerinden biri de kompakt yapısı ve oval tasarımıyla az yer kaplaması. Bazı kullanıcılar, ürünün özellikle karnıyarık pişirirken çok kolaylık sağladığını söylüyor. Bazı kullanıcılar ise kızartma yaparken patatesleri bir miktar yağ ile ovalayıp Arçelik Resital'de pişirdiğini, böylece az yağla tadına doyum olmayan tarifler hazırladığını belirtiyor. Renk ve tasarım açısından da insanların ilgisini çeken model, lezzetli ve hızlı tarifler hazırlamak isteyen herkese öneriliyor. Fritözün muadillerine göre epey uygun fiyata satışa sunulduğunu söyleyen kullanıcılar, modeli hem sağlıklı hem pratik olarak nitelendiriyor. Ancak bazıları, ürün kapasitesinin yeterli olmamasından şikâyet ediyor. Bu yüzden fritözü küçük ailelere ve yalnız yaşayanlara öneriyor.

Alternatif ürünler

1. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

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Rapid Air teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşak olan harika kızartmalar yapmanıza olanak tanıyan Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz; yemeği istediğiniz an tüketebilmeniz için 30 dakika boyunca sıcak tutabilir. Ürünün zamanlayıcı ve önceden ayarlanmış programları sayesinde yemeğin başında beklemeden harika kızartmalar ve ızgaralar yapabilirsiniz. Model, çıkarılabilir bütün parçalarının bulaşık makinesinde yıkanması sayesinde hem yemek pişirirken hem bulaşıkları yıkarken hayatınıza kolaylık katar.

2. Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz Siyah

NutriU uygulaması sayesinde 200'den fazla airfryer tarifine ulaşmanızı sağlayan Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz Siyah, programlanabilir özelliği ile yemek yapmayı kolaylaştırır. Ürünün akıllı şef programlarını kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi deneyimlediğiniz süre ve sıcaklıklara göre programlar oluşturabilir, onları kaydedebilir ve tek bir tuşla çalıştırabilirsiniz. Smart Sensing teknolojisi sunan model çalışırken yemekleri kontrol etmek için ürünün çekmecesini açabilir, güvenli bir şekilde yemeğinizin pişme derecesini kontrol edebilirsiniz.

3. Philips HD9260/90 Airfryer XL Plastik Sıcak Hava Fritöz

Philips HD9260/90 Airfryer XL Plastik Sıcak Hava Fritöz, hızlı yemek hazırlama özelliği ve ön ısıtma sürecinin olmaması sayesinde standart modellerden çok daha pratik. Kızartma yaparken etrafın kirlenmesinden ve fazla yağ kullanmaktan sıkılanlar için ideal olan ürün, 60-200 °C'de çalışabilir. Üç dört kişilik yemekler için ideal bir kapasite sunar. Çok sevilen bu üründe hiç yağ kullanmadan harika yemekler pişirebilir, çok az yağ ile derin yağda kızarmış gibi kızartmalar yapabilirsiniz.

4. Philips HD9270/66 Airfryer Gri Izgara Telli Fritöz

Yemek yaparken zamanın kendinize veya ailenize kalmasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz ürünlerden biri de Philips HD9270/66 Airfryer Gri Izgara Telli Fritöz. 6,2 litre kapasiteli model, özellikle çalışan kişilere büyük kolaylık sağlar. Dört beş kişilik aileler için ideal olan üründe patates kızartmalarından ızgara tavuk yemeklerine hatta cupcake gibi tatlılara kadar birçok farklı tarifi denemek mümkün.

5. GourmetMaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü

Fonksiyonel özellikleri ile çok sevilen GourmetMaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü, 12 litre kapasitesiyle geniş aileler için oldukça kullanışlı bir seçenek. Sıcak hava kullanarak daha sağlıklı kızartmalar yapmaya imkân veren ürün, dokunmatik ekranıyla kolayca kullanılabilir. Önceden ayarlanmış 10 adet programa sahip olan fritöz, hızlı ve kolay şekilde temizlenebilir. Tek üründe döner ızgara, fritöz ve elektrikli fırını birleştiren modeli değerlendirmeye ne dersiniz?

6. Philips Airfryer XL HD9270/96 Essential 2000 Watt Sıcak Hava Fritözü

Philips Airfryer XL HD9270/96 Essential 2000 Watt Sıcak Hava Fritözü, ara boyut olarak nitelendirilen modeller arasında yer alır. Orta genişlikte aileler için ideal olan ürün, yedi farklı otomatik program ile kullanıcıya ulaşır. Toplamda 6,2 litre hacimli haznesi bulunan airfryer, 1,2 kilogram kapasiteye sahip. LED ekran üzerinden kolay bir şekilde kontrol edilebilmesinin yanı sıra 2000 Watt gücü ile yemekler hızlı ve pratik bir şekilde pişirilebilir. Size de artan zamanın keyfini çıkarmak kalır!

7. Arçelik K 1799 Fritöz

Yemek pişirme kapasitesi bir kilogram olan Arçelik K 1799 Fritöz, tutma sapı ile pratik bir kullanım olanağı sunar. Çıkarılabilir tenceresi sayesinde kolay bir şekilde temizlenebilir. Sıcaklık ve zaman kontrolü sunan ürün, aynı zamanda zamanlayıcı işlevi ile pratik bir şekilde kullanılabilir. Ürünün güvenlikli kapağı, pişirme işlemi bitince otomatik olarak açılır ve çalışma göstergesi sayesinde yemeğin başında beklemenize gerek bırakmaz. Model, 1400 Watt gücüyle hızlı ve kolay bir şekilde kızartma yapmanızı sağlar.

8. Arçelik K 1798 Fritöz

Kompakt tasarımıyla beğeni kazanan ve 2,5 litrelik hazneye sahip olan Arçelik K 1798 Fritöz, kullanımı kolay modeller arasında yer alır. Pratiklik sunan ve zaman kazandıran ürün sayesinde yarım saatlik zamanlayıcı ayarlayabilir, sürenin sona erdiğinden alarm sesi sayesinde haberdar olabilirsiniz. 800 Watt gücüyle yemekleri hızlı bir şekilde pişirir. Emniyet ışığı da bulunan modelin tankı emaye malzemeden üretilir. Sökülebilir sepeti kolay bir şekilde temizlenebilir.

9. Xiaomi Mi Smart Airfryer 3,5 L Fritöz

Sadece 44 desibel ses çıkaran Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz, günün her saatinde lezzetli atıştırmalıklar veya sağlıklı kahvaltılar hazırlamak için ideal bir seçenek. 1500 Watt gücünde çalışan ürün, kullanışlı uygulaması sayesinde rakiplerinden ayrılabilir. Yemeğin pişme durumunu kontrol etmeye yarayan OLED ekranından ısı ve süre ayarı yapılabilmesinin yanı sıra 24 saat öncesinden yemek planlama özelliği de sunar. Uygulama üzerinden 100 farklı tarife ulaşmak da işin bonusu, diyebiliriz.

10. SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritöz

Kapasitesi 1,2 kilogram olan SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritöz'ü, güçlü yapısı ve pratik kullanımıyla tüm aileye harika yemekler hazırlamanın en pratik yolu. Üstelik az yağ ile harika kızartmalar yapmanızı sağlar. Rakiplerine nazaran avantajlı fiyatıyla ön plana çıkan ürün, isteğe göre bulaşık makinesinde ya da elde yıkanabilir. Modelin yemek tarifi kitapçığından yararlanarak yeni lezzetler keşfedebilirsiniz!

11. Electrolux E6AF1-6ST AirFryer

Electrolux E6AF1-6ST AirFryer; sekiz programı, dokunmatik LCD ekranı ve 5,4 litre kapasitesiyle öne çıkıyor. İşlevsel özellikleri sayesinde rakiplerinden büyük farkla ayrılan ürünlerden biri. En sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını doya doya çıkarmanın ve bunu sağlıklı bir şekilde yapmanın pratik yolu olan ürün, mutfaktaki en sevdiğiniz yardımcınız olabilir. Modelin LCD ekranı üzerinden yemeğe uygun ayarlamaları yapabilirsiniz.

12. Proscenic T22 Airfryer

Beş litre kapasiteli Proscenic T22 Airfryer, normal havadan yedi kat daha güçlü sıcak hava uygulama teknolojisine sahip. Yemeklerin eşit şekilde pişmesi için %30 daha verimli çalışan 360 derece hava sirkülasyonu teknolojisi kullanır. Kayıtlı 11 ön programın yanında ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonlarıyla 13 farklı özellik barındırır. Model için hazırlanan uygulamada 100'den fazla tarif yer alır. Böylece yeni tarifleri keşfederek eşsiz lezzetlere imza atabilirsiniz.

13. KUMTEL Fastfryer

Kızartma sepeti hacmi 3,9 litre olan KUMTEL Fastfryer, oldukça kullanışlı airfryer modelleri arasında yer alır. 1500 Watt gücünde çalışan ürün, 60 dakika bekleme ve otomatik kapanma özelliklerine sahip. Sıcaklığı 200 °C'ye kadar ayarlanabilen ürün, dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım olanağı tanır. Hızlı pişirme sepetiyle kullanıcıya ulaşır. Mobil uygulama üzerinden pratik tarifler sunması da bir başka artısı.

14. Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black

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Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black, daha kolay ve sağlıklı kızartmalar hazırlamanızı sağlar. Çok az yağ ile ya da hiç yağ kullanmadan lezzetli ve çıtır çıtır kızartmalar yapmanıza olanak tanıyan ürün, atık yağ miktarını azaltarak doğayı da korur. Kızartma ile beraber ızgara, fırınlama ve ısıtma gibi amaçlarla da kullanılabilir.

15. Yasomi Y22 Airfryer

Yedi kat daha fazla hava dolaşımı sağlayan tasarımıyla pişirme verimliliğini %30 oranında arttıran Yasomi Y22 Airfryer, 1500 Watt gücü ve 5 litre kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yiyeceklerin içindeki nemi korur ve bu sayede %90 daha az yağ kullanımına rağmen daha lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanır. İçi yumuşacık, dışı çıtır kızartmalar ve ızgaralar için tercih edilebilir. Online tarifleri kaydetmek ve özelleştirmek için ürünün mobil uygulamasından yararlanabilirsiniz.

16. Cecotec Cecofry Experience Window 6000 Fritöz

Cecotec Cecofry Experience Window 6000 Fritöz, cam ekranı sayesinde rakiplerinden ayrılar yağsız hava fritöz modellerinden biri. Bu sayede yemeğin ne kadar piştiğini görmenizi sağlar. Aynı zamanda dijital ekranıyla oldukça kullanışlı. 1300 Watt gücünde çalışan ürün, 6 litre yemek pişirme kapasitesine sahip. Önceden ayarlanmış 9 farklı programı bulunur ve 80-200 °C'de çalışabilir.

17. Create Fryer Air Smart

BPA, PFOA içermeyen ve gıda ile temasa uygun malzemeden üretilen Create Fryer Air Smart; 5,5 litre hacmi ile daha çok küçük ailelere hitap eder. 80-200 °C'de kullanılabilen ürünün zamanlayıcı özelliği sayesinde yemeklerin başında beklemeniz gerekmez. LCD ekranı ve dokunmatik tuşlarıyla rahat bir kullanım sunmasının yanında 12 adet kayıtlı programı mevcut.

18. King KYF25 Magicfry Sıcak Hava Fritözü

Yemek hazırlamayı kolaylaştıran King KYF25 Magicfry Sıcak Hava Fritözü, mini airfry arayanlar için ideal olabilir. Sadece 2,6 litre haznesi bulunan ve kompakt tasarımıyla tezgâhta fazla yer kaplamayan ürün, zaman ve ısı ayarı düğmesine sahip. Turbo motoruyla verimli bir çalışma temposu oluşturması sayesinde enerji tüketimini minimumda tutar. Çıkarılabilir bütün parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabilmesi sayesinde temizlik aşamasında da kolaylık sunar.

19. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer

Çift yönlü teknolojisi ile yağsız fritözden çok daha fazlası olan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer; sulu etler, iyi kızarmış sebzeler ve ızgaralar yapmak için ideal. Sıcaklık ve zaman kontrolüyle kolay bir kullanım sunar. Hızlı pişirme özelliği ve enerji tasarrufu sağlaması sayesinde klasik fırınlar için harika bir alternatif oluşturur. Üstelik XL boy ile üretilmesi ile geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir.

20. Johnson Aircooking Siyah

Fritöz ve sıcak hava fırınının birleşimi olan Johnson Aircooking Siyah, lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için ideal seçeneklerden biri. 1800 Watt gücündeki ürünün fanı, ısıyı eşit ve hızlı bir şekilde dağıtır. Bu sayede yemeklerin eşit bir şekilde pişmesini ve lezzetli olmasını sağlar. 80-200 °C'de çalışabilen ürün, 10 farklı programla kullanıcıya ulaşır. Böylece yemek pişirmek için en ideal ayarlar kolayca yapılabilir.

21. GoldMaster Profry Airfryer

1400 Watt güçle çalışan GoldMaster Profry Airfryer; 3,2 litre iç kapasiteye sahip. 60 dakikaya kadar ayarlanabilir programı ve 200 dereceye kadar çıkabilen sıcaklığıyla pratik, hızlı ve lezzetli kızartmalar yapmanın en iyi yolu olabilir. Ürünün yanmaz ve yapışmaz iç haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Modelin sekiz farklı ön ayarlı programa sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

22. Schafer Fit Fry Smart Airfryer

Schafer Fit Fry Smart Airfryer, kompakt yapısı ve avantajlı fiyatı sayesinde tercih edilebilecek airfryer modelleri arasında yer alır. Üç litrelik haznesiyle yeterli kapasite sunan ürün, kızartma yaparken oluşan yağ lekelerine son verir. Özel sıcak hava teknolojisi sayesinde gıdaların eşit ve dengeli bir şekilde pişmesini sağlar. Aynı zamanda karidesten brownie'ye, dana soteden muzlu keke her türlü tarifte kullanılabilir.

23. GoldMaster Smartfry Airfryer

Dokunmatik dijital ekranı ve yüksek performansı ile fark yaratan GoldMaster Smartfry Airfryer, 6 litrelik geniş hacmi sayesinde de tercih edilen ürünlerden biri. Geniş ailelerin yemeklerini tek seferde pişirebilmesine olanak tanıyan ürünün 10 ön ayarlı programı var. Model, yanmaz tutma kolu sayesinde kolay bir şekilde kullanılabilir. Ürünün iç haznesi de yanmaz yapışmaz özellikli materyallerden üretilir.

24. Cuisinart TOA60E Airfryer

Cuisinart TOA60E Airfryer, yenilikçi tasarımıyla beğeni kazanıyor. Hem airfryer hem midi fırın özelliklerine sahip olan ürün, cam ön kapağı sayesinde yemeğin pişme seviyesinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. %30 daha hızlı çalışmasının yanı sıra 230 °C'ye kadar çıkabilir. Ürün paketinin içinde fırın tepsisi, kızartma tepsisi ve ızgara da yer alır. Yedi fonksiyonlu ürünü severek kullanacağınıza eminiz!

25. GoldMaster Hotfry Airfryer

Kaymaz ayakları ve ısı korumalı gövdesiyle güvenilir bir ortam yaratan GoldMaster Hotfry Airfryer, mutfaktaki en iyi yardımcınız olmaya aday. 4,3 litre kapasitesiyle hızlı ve kolay bir şekilde kızartma yapmak, ızgara ve kek tarifleri denemek için ideal bir seçenek olan ürün; 60 dakikalık programlarla çalıştırılabilir. Isı ve zaman ayar düğmesiyle kolay bir kullanım sunar. Ayrıca sıcak hava teknolojisini kullanarak 200 °C'ye kadar çıkabilir.

26. Xiaomi Deerma KZ100 Smart Dokunmatik Airfryer Fritöz

Üste monte dokunmatik LCD monitörü bulunan Xiaomi Deerma KZ100 Smart Dokunmatik Airfryer Fritöz, daha sağlıklı yemekler pişirmenize yardımcı olur. Üstelik çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla çok pratik. Ürünün sıcaklığı 80-200 °C'ye sıcaklığı ayarlanabilir. Model, aynı zamanda zamanlama ayarı ile çok kullanışlı. Hızlı hava dolaşımı sayesinde ısının eşit ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayan ürün, lezzetli yemekler yapmak için ideal. Daha ne olsun, değil mi?

27. GoldMaster Cookfry Airfryer

Yenilikçi teknolojisiyle mutfağınızın başköşesinde yer alacak GoldMaster Cookfry Airfryer, hem çok şık hem çok kullanışlı seçeneklerden bir diğeri. Dijital dokunmatik ekranı ve sekiz ön programlı menüsüyle pratik şekilde kullanılabilen ürün, 40-200 °C'de çalışabilir. 3,8 litre kapasitesi ile tek seferde ailenize yetecek kadar yemek pişirmenizi sağlar. 60 dakikalık zamanlayıcısı bulunan modelin ısınmayan tutma sapı da cabası!

28. GoldMaster Bestfry Airfryer

1500 Watt enerji tüketimi yapan ve 3,5 litrelik hacmiyle mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak GoldMaster Bestfry Airfryer, sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapmanın en pratik yolu. 80-200 °C'de çalışabilen ürünü kullanırken 60 dakikalık zamanlayıcıdan yararlanmak mümkün. Yanmaz tutma koluna sahip fritöz, haznesi çıkarıldığı zaman otomatik olarak kapanır. Modelin beş ön ayarlı programından tarifinize uygun olanı seçebilirsiniz.

29. BORAX Fastfryer

4,7 litre kızartma panı bulunan ürünün kızartma tenceresi 3,9 litre hacme sahip. Sağlıklı kızartmalar yapmak için ideal olan BORAX Fastfryer'ın 60 dakikalık zamanlayıcı özelliği ve otomatik kapanma fonksiyonu var. Hızlı pişirme sepeti sayesinde pratik ve kolay bir şekilde yemek yapmanızı sağlar. Ayrıca 200 °C'ye kadar ayarlanabilir. 1500 Watt güç ile çalışan model, paslanmaz çelik malzemeler kullanılarak üretilir.

30. King KYF31 Magicgrill Airfryer

King KYF31 Magicgrill Airfryer, yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkıyor. Izgara teknolojisini airfry tekniği ile birleştiren ürün, bu sayede sekizi bir arada kullanım imkânı sunuyor. Eşit sıcaklık kontrolü ve 6 litre kapasitesiyle %45 zaman tasarrufu sağlar. Evin içerisinde dumansız ızgara yapmak için ideal olan ürünün yapışmaz iç malzemeleri kolay bir şekilde yıkanabilir. Ürünün üç farklı ızgara modu bulunduğunu da söyleyelim!