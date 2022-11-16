Yemekten tatlıya canınızın çektiği her şeyi yapabileceğiniz en iyi airfryer marka ve modelleri

Mutfaklara işlevsellik kazandıran airfryer modelleri, zamanı kısıtlı olan ve sağlıklı yiyecekler pişirmek isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. Birçok ünlü markanın otomatik programlı, sıcaklık ayarlı, geniş hazneli, zamanlayıcısı bulunan ve mobil uygulama destekli airfryer modelleri bulunuyor. Ayrıca bazı modeller buz çözme ve fermente etme gibi özelliklere de sahip. Hazırsanız en kaliteli airfryer markalarını keşfedelim!

Airfryer nedir?

"Airfryer ne demek?" ve "Airfryer ne işe yarar?" gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa hemen yanıtlayalım. Airfryerlar, sıcak hava buharını iç bölmesinde döndürerek yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde pişiriyor. Airfryer modelleri fritözlerin aksine çok az yağ ile veya hiç yağ kullanmadan pişirme işlemi yapabildiği için gıdaların besin değerini koruyor ve sağlık dolu lezzetlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

1. Ekstra çıtır lezzetler için: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer

"En iyi airfryer hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer, ızgara gibi farklı pişirme işlemleri yapabiliyor. 80 ve 200 derece arasında hassas sıcaklık ayarı yapılmasına imkân tanıyan model, 60 dakikalık zamanlayıcıya sahip. Pişirme işlemini tamamladıktan sonra otomatik uyarı vererek kullanıcılarını bilgilendiriyor. Izgara fonksiyonu da bulunan cihaz, döküm alüminyum ızgarası sayesinde dışı çıtır içi yumuşak, sulu et ve sebzeler hazırlıyor. Pişirme kapasitesi 4,2 litre olan model, dijital tarif kitabıyla da yeni lezzetlerin keşfedilmesine yardımcı oluyor.

2. Kalabalık ailelerin vazgeçilmezi: Philips HD9867/90 Premium XXL Airfryer

Kalabalık aileler için airfryer tavsiyesi istendiğinde en çok önerilen ürünlerden biri olan Philips HD9867/90 Premium XXL Airfryer 7,3 litre pişirme hacmine sahip. Böylece tek seferde altı porsiyona kadar yiyecek pişirebiliyor. Smart sensing teknolojisi kullanan model, yiyecekler için en ideal sıcaklık ve süreyi iki adımda kendi belirliyor. Yapışmaz kaplaması sayesinde temizliği kolaylaştıran airfryer, pişirme işlemi sonrası yiyecekleri 30 dakikaya kadar sıcak tutabiliyor. İç parçaları kolayca çıkartılıp elde veya bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Modelin öne çıkan bir diğer özelliği de NutriU uygulaması sayesinde yüzlerce sağlıklı ve enfes pişirme önerileri sunuyor olması.

3. Temiz ve pratik kullanım: Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black

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En iyi airfryer yorumlarını alan ürünlerden biri olan Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black, küçük mutfaklar için ideal bir seçenek. Üst kısımdaki dijital kontrol paneli sayesinde pişirme seçimlerinin pratik bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. Pişirme haznesi 3,5 litre olan cihaz, 200 dereceye kadar sıcaklık ayarı yapılmasını sağlıyor. Pişirme sırasında kesinlikle yağ sıçratmayan airfryer, temiz kullanım sunuyor. Yanmaz ve yapışmaz pişirme sepeti sayesinde güvenle kullanılan model, iç parçaları çıkartılabildiği için kolayca temizleniyor. 360 derecelik sıcak hava sirkülasyonu ile yiyeceklerin hızlıca pişmesini sağlıyor.

4. Tam bir fiyat performans ürünü: SEM SC300 Aircook Airfryer

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz airfryer alternatiflerinden birini satın almak isteyenlerin SEM SC300 Aircook Airfryer modeline göz atması gerekiyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan model, kompakt boyutuyla dar mutfaklarda başarıyla yerini alıyor. Turbo hava teknolojisi kullanan cihaz, 1650 Watt gücü sayesinde yiyeceklerin yüksek ısıyla çabucak pişmesini sağlıyor. Modelin önemli bir özelliği de pişirme işlemi sonrası yiyecekleri 30 dakikaya kadar sıcak tutmaya devam etmesi. Buz çözme özelliğiyle buzluktan çıkan ürünleri de hemen pişirebilen airfryer; tavuktan pizzaya, meyve kurutmaktan kestane pişirmeye kadar her işlemi yapabiliyor.

5. Güvenli kullanım: GoldMaster Bestfry Airfryer

Uygun fiyatı ve bol özellikleri nedeniyle airfryer karşılaştırmalarında sıklıkla yerini alan GoldMaster Bestfry Airfryer, 4,5 litre hacmiyle etkileyici fonksiyonlara sahip. 80 ve 200 derece arasında ayarlanabilir sıcaklık kontrolü sunan model, 1500 Watt gücünde çalışıyor. Zamanlayıcısı sayesinde pişirme sırasında sürekli ürünün başında beklemek gerekmiyor. Modelin en önemli özelliği, pişirme haznesi çıkarıldığında kendini otomatik olarak kapaması. Ayrıca yanmaz tutma kolu sayesinde mutfak kazalarının önüne geçerek güvenli kullanım sağlıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de pişirme sepetinin bulaşık makinesinde yıkanabilmesi.

6. Üst seviye nitelikler: Luxell LXAF-01 Fast Fryer XXL Yağsız Hava Fritözü

En iyi airfryer markası 2022 seçenekleri sıralandığında üst sıralarda yer alan Luxell, birbirinden başarılı özellikler vadeden Luxell LXAF-01 Fast Fryer XXL Yağsız Hava Fritözü modeliyle dikkat çekiyor. 5.7 litre hacmiyle tek seferde çoklu porsiyonlar pişiren model, kare pişirme sepetiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Buz çözme ve hızlı ısıtma gibi kullanıcı dostu programlar sunan cihaz, toplamda altı farklı ön ayar seçeneğine sahip. Otomatik kapanma, cool touch sökülebilir tutma sapı ve ısı yalıtım kaplamalı dış korumasıyla kullanıcılarına güven veriyor.

7. Sessiz ve verimli: Proscenic T22 Airfryer

Sessiz çalışan airfryer satın almak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan Proscenic T22 Airfryer, başarılı ve kullanıcı dostu özellikleriyle adından söz ettiriyor. Gürültü azaltma teknolojisi kullanan model, gürültüyü %20 azaltarak 48 dB seviyesine düşürüyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma seçenekleriyle kullanıcılarının takdirini kazanan airfryer, 5 litre iç hacmi, 11 ön ayarı ve 13 farklı pişirme moduyla balıktan soğan halkasına, tosttan keke kadar birçok yiyecek pişiriyor. Yapışmaz ve temizlemesi kolay pişirme sepetiyle hijyen avantajı sunan model, BPA ve PFOA gibi sağlığa zararlı bileşenler içermediği için gönül rahatlığıyla kullanılıyor.

8. Dayanıklı malzemesiyle göz dolduran: Electrolux E6AF1-6ST 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı Airfryer

Dayanıklılığıyla öne çıkan ve üstün malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanılabilen Electrolux E6AF1-6ST 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı Airfryer, Electrolux markasının imzasını taşıyor. Birinci sınıf metalik kaplamasıyla mutfaklara şıklık kazandırıyor. Kızartma, fırınlama, ızgara ve kavurma gibi pişirme fonksiyonlarını yapabilen model; 1800 Watt çalışma gücüyle yiyecekleri en kısa sürede pişiriyor. Hiç yağ kullanmadan pişirme işlemi yapabilen cihaz 5,4 litre iç haznesi sayesinde çoklu porsiyonlar pişirerek kalabalık aileleri sevindiriyor. Geniş dijital paneliyle kolay görüş sağlaması da önemli bir ayrıntı.

9. Çok amaçlı kullanım: Xiaomi Mi Smart Airfryer

En iyi airfryer markasından biri olan Xiaomi, tam bir fiyat/performans ürünü Xiaomi Mi Smart Airfryer modeliyle mutfaklarda harikalar yaratılmasına yardımcı oluyor. Sade, şık ve kompakt tasarımıyla mutfaklara kolayca uyum sağlayan model, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca mobil uygulamasında yüzlerce yemek tarifi bulunuyor ve 24 saat önceden programlanabiliyor. Üzerindeki akıllı OLED panel sayesinde pişirilecek ürün türüne uygun sıcaklık ve zaman ayarı yapılmasını kolaylaştırıyor. 1400 Watt ısıtma gücüne sahip cihazın buz çözme, meyve kurutma ve sebze fermente etme gibi üstün özellikler sunması da cabası!

10. İhtiyacınız olan tüm özellikler: COSORI XXL Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü

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COSORI XXL Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü, en iyi airfryer çeşitleri arasında bulunuyor. Önceden kaydedilmiş 11 farklı pişirme programına sahip olduğu için airfryer kullanımı oldukça kolay. Ayrıca geniş dijital ekranıyla sıcaklık ve pişirme süresinin rahatlıkla görülmesini sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, 5,5 litre pişirme hacmine ve kare sepete sahip olması. Kare sepet çok daha fazla yiyecek pişirebildiği için kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin uygulama desteği de bulunuyor. Böylece yeni tarifler keşfediliyor.