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Fiyatların zamlanmasına günler kala akın ettiler! Sınır kapılarında 'IMEI' izdihamı: Yurt dışından telefon alanlar o illere koştu

26.12.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avantajlı olması nedeniyle pek çok insan yurt dışından telefon getiriyor. Telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI alıp kayıt yaptırmak gerekiyor. Yeni yılla birlikte kayıt ücretleri 2 katından fazla, yurt dışına çıkış harcı da 2 katına çıkacak. Birçok ilden vatandaşlar zamlı fiyatlar öncesi sınır kapılarına akın etti. Artvin'den Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısında uzun kuyruklar oluşurken Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısında izdiham yaşandı.

Sınır kapılarında oluşan yoğunluk nedeniyle gümrük çalışanları da zor durumda kaldı. Yurt dışından alınan telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için alınması gereken IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) fiyatı 2 bin 732 TL. Ancak yeni yılda bu fiyat 2 katından fazla zamlanarak 6 bin 91 TL'ye çıkacak. Yurt dışına çıkış harcı ise 150 TL'den 300 TL'ye yükselecek. Vatandaşlar son günleri fırsat bilip sınır kapılarına akın etti...

SARP SINIR KAPISI'NDA YILSONU YOĞUNLUĞU

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor.

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Yeni yılda yurt dışından alınan telefonlar ve kayıt ücretlerine gelecek zamdan etkilenmemek isteyen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı'na akın etti.

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Yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle Gürcistan’a açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

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Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun geçiş yoğunluğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA IMEI KUYRUĞU

Öte yandan Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan'ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu.

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Dilucu sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.

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Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar bu kez Vergi Dairesi veya postaneye giderek 2 bin 732 TL karşılığında cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor.

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2023 yılında IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL, yurt dışı çıkış harcının ise 300 lira olması bekleniyor.

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(DHA-İHA)

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IMEI sınır kapısı

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