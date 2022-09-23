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Flaşlar patlayınca dikkat çekti! Birce Akalay sütyensiz tarzı ile boy gösterdi

23.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen güzel oyuncu katıldığı davette dikkat çekti. Sütyensiz tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay flaşların azizliğine de uğradı.

Flaşlar patlayınca dikkat çekti! Birce Akalay sütyensiz tarzı ile boy gösterdi

Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Birce Akalay bir markanın yüzü oldu. Birce Akalay marka yüzü olduğu seri için davette dikkat çekti.

Davette pantolon üstüne bady tercih eden güzel oyuncu tarzıyla beğeni topladı. Sütyen giymeyen Akalay flaşlar patlayınca tüm dikkatleri üstüne çekti.

Güzelliğiyle öne çıkan Birce Akalay'a beğeni yağdı.

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Birce Akalay'ın geçtiğiz günlerde estetiksiz hali gündeme gelmişti. Akalay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.

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