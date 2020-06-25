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Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun ılıcalı açıklaması

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.06.2020 21:43 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna Sittard Kulüp Başkanı Işıtan gün önemli açıklamalarda bulundu. Gün, 'Acun Ilıcalı ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini' ifade etti.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun ılıcalı açıklaması

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Gün, Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın alacak mı? Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a transfer olabilir mi? sorularının cevaplarını verdi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU İLERLİYOR"

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı alacağı yönündeki haberlere değinen Işıtan Gün, "Kulüplerde ciddi bir onay süreci var. Kulüplerde herhangi bir hissedar değişimi için onay gerekiyor. Acun Ilıcalı'yla görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor. Geçen sene 3-4 kulüpte böyle talepler reddedildi. Maddi gelirlerin şeffaf olması çok önemli. Burada incelenen ana etken bu. Kulüp sahipleri için çok dikkatli davranıyorlar. Biz bir sorun beklemiyoruz. Acun Ilıcalı'yla görüştüğümüzü federasyona bildirdik. Biz 4 yıldır buradayız. Olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu hafta içinde bir oyuncumuzu Feynoord'a sattık. Son 4 yıldır sadece transferden 5.5 milyon Euro kazandık. Hollanda'da en iyi yönetilen 4-5 kulüpten biriyiz" şeklinde konuştu.

SERCAN YILDIRIM AÇIKLAMASI

Sercan Yıldırım'ın Fortuna Sittard'a transfer olacağı yönündeki haberleri değerlendiren Işıtan Gün, "Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız. Biz bir oyuncunun pasaportuna bakmıyoruz. Biz dünyanın her yerini tarıyoruz. Bizim işleyen bir sistemimiz var bunu geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Feneri satın alsana acun'cum...
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